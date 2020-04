Srdce pre hrdinov: JTRE ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú v boji proti koronavírusu

Prežívame náročné časy, v ktorých je veľmi dôležité, aby sme boli solidárni a pomáhali si. Väčšina ľudí sa v záujme ochrany zdravia presunula do domovov. O to cennejšie je nasadenie ľudí, ktorí pokračujú vo svojich povolaniach, aby udržali dôstojné podmienky pre život nás všetkých. Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) sa pripája k odkazu vďaky zdravotníkom, hasičom, policajtom, vojakom, predavačom, pracovníkom v zásobovaní, odvoze komunálneho odpadu či vodičom MHD, autobusov, vlakov, kamiónov a mnohým ďalším. Chceme im odkázať, že sme stále s nimi – v srdci.

Foto: JTRE

Na znak poďakovania sme rozsvietili veľké srdce na budove TOWER 115, ktorá je viditeľná široko – ďaleko z veľkej časti Bratislavy a spustili animáciu Srdce pre hrdinov na veľkej LED fasáde na budove Landererova 12 pri Moste Apollo.

Srdce pre hrdinov prvýkrát svietilo nad Bratislavou v piatok 27. marca večer a opäť sa rozsvietilo aj v piatok 3. apríla od 20. do 22. hodiny. V tom istom čase v prvý aprílový piatok bola prvýkrát premietaná animácia na LED fasáde.

Foto: JTRE

Na podnet JTRE a PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY sa do tejto aktivity ochotne zapojili spoločnosti IBM, líder v oblasti IT technológií, Pfizer ako jedna z najväčších a najstarších inovatívnych farmaceutických spoločností a LBG, ktorá sa angažuje v oblasti developmentu, správy nehnuteľností a aplikovaného výskumu v nanotechnológiách, ktoré v budove sídlia. Spolu veríme, že aj takýto symbol solidarity povzbudí všetkých, od lekárov a sestričiek až po predavačky a vodičov, pomôže rozšíriť povedomie o ich každodennom výkone a podnieti ostatných ľudí, aby neboli ľahostajní, zapojili sa v rámci svojich možností do dobrovoľníckych aktivít a pomohli tak čo najskôr vrátiť našu krajinu do bežného života.

Foto: JTRE

Informačný servis