Sťahovanie bez obáv, na Slovensku, aj za hranicami

Zmeny patria k životu a sťahovanie je bezpochyby jednou z tých najväčších. Zatiaľ čo niekto ho absolvuje len raz za život, pre iného je sťahovanie akýmsi životným štýlom či nutnosťou. Tak či onak, obvykle ide o zmenu príjemnú. Predsa len, nové bydlisko so sebou prináša šancu na nový štart. Sťahovanie však „absolvujú“ i firmy, ktoré, podobne ako jednotlivci, ocenia predovšetkým kvalitný servis na úrovni.

Je prirodzené, že sťahovanie, a to bez ohľadu na to, či ide o byt alebo kanceláriu býva sprevádzané hektikou a občas sa pridruží aj chaos. Ak sa však zveríte do rúk odborníkov s niekoľkoročnou praxou, ktorí sa vo svoje práci vyznajú, množstvo stresových faktorov radi prevezmú na svoje plecia a celý proces sťahovania tak prebehne hladko.

Zmena adresy rýchlo a kvalitne

Ak ešte stále rozmýšľate nad tým, ktorú sťahovaciu firmu si vybrať na sťahovanie v hlavnom meste, naše sťahovacie služby IVANEX sú tou správnou voľbou. Profesionálny servis môžete využiť ako službu sťahovanie Bratislava, ale aj v pobočke Nitra. Do nášho portfólia služieb patrí tiež sťahovanie ťažkých bremien, medzinárodné sťahovanie, exportné balenie či skladovanie nábytku a tovaru.

„Sťahovanie kvalitne, profesionálne a komplexne. Kamkoľvek v Európe povedú vaše cesty.“

IVANEX je miestom, kde jednotlivci aj spoločnosti nájdu kompletný servis od A po Z:

sťahovanie bytov a domov;

sťahovanie firiem a kancelárií;

prevoz ťažkých bremien;

vypratávanie bytov;

skladovanie;

odvoz a preprava nábytku;

a tiež doplnkové služby ako odborné balenie zásielok, umeleckých diel a technológií, uskladnenie tovaru nábytku na ďalšiu prepravu, dokonca i upratovanie po sťahovaní či likvidácií starého nábytku.

A to všetko s dôrazom na bezpečnosť prepravovaného nákladu, o čo sa postarajú naši skúsení a zodpovední vodiči. Poistenie nákladu voči poškodeniu je samozrejmosťou.

Profesionálny tím vždy na správnom mieste

Vďaka našej pobočke v Nitre pokrývame takmer celé územie západného Slovenska a náš profesionálny a stabilný tím je ochotný poskytnúť vám kvalitné služby za férové ceny.

Váš spoľahlivý partner

Vieme, že sťahovanie môže byť občas zdĺhavé a počas tohto procesu sa môžu vyskytnúť rôzne nepredvídateľné okolnosti. Vďaka dlhoročnej praxi sme v IVANEX pripravení a pre akokoľvek komplikovanú situáciu súvisiacu so sťahovaním alebo logistikou máme pripravené riešenie. Vaše starosti s premiestňovaním a uskladňovaním vecí tak prenechajte pokojne na nás a Vy si potom zájdite vyčistiť hlavu na obľúbené akcie alebo podujatia.

Ak potrebujete presťahovať, previesť, či uskladniť, sme pre vás a vašu spoločnosť tou správnou voľbou a vašim partnerom, na ktorého sa kedykoľvek môžete spoľahnúť.

