Stále neviete kam na Silvestra? Máme jeden netradičný tip

Do príchodu poslednej noci roku 2019 ostáva už len pár dní a vy stále neviete kde a ako ju prežijete? Hľadáte niečo netradičné, no zároveň blízko neopísateľnej atmosféry bratislavského Starého mesta s najlepším výhľadom na ohňostroj? Ideálnou voľbou pre vás môže byť Silvester na lodi.

Harmónia – luxusná loď pre zážitky na celý život

Už samotná plavba loďou po Dunaji či strávenie Silvestra na lodi sú zážitkom, ktorý odporúčame všetkými desiatimi. Ak sa ale jedná o novú špeciálnu eventovú loď, je to ako pomyselná čerešnička na torte.

Osobnú loď Harmónia označuje jej majiteľ ako pýchu a najmodernejšiu spomedzi všetkých lodí svojej flotily. Priplávala k nám z Turecka a je najväčšou eventovou loďou na Dunaji. Je špeciálne navrhnutá a vybavená profesionálnou technikou pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Dve paluby poskytujú priestor pre celkovo 420 osôb, vďaka čomu si na lodi môžete naplánovať aj väčšie firemné večierky, svadby, konferencie, bankety, recepcie, koncerty či rôzne druhy osláv. A samozrejme, pre vyhliadkové plavby do slovenských či rakúskych destinácií, ktoré si ako klient môžete rezervovať.

Harmónia v sebe spája štýl, luxus, pohodlie, bezpečnosť a nespočetné možnosti skvelej zábavy. Presne to, čo nesmie chýbať v recepte na skvelú oslavu príchodu Nového roka.

Tri, dva, jedna – šťastný Nový rok!

Kým si to tradičné „desať, deväť, osem,….šťastný Nový rok!“ zakričíte spoločne s profesionálnou posádkou na vlnách Dunaja, čaká na vás program, počas ktorého sa nudiť zaručene nebudete. Skvelé drinky, päťchodová večera z vyberaných surovín a vhod padnúca polnočná kapustnička, živá hudba i DJ a výnimočná plavba nočnou Bratislavou vykúzlia nevšedný a silno návykový zážitok, na ktorý budete spomínať ešte veľmi dlho.

Ohňostroj z paluby lode

Ak patríte medzi tých z nás, ktorí milujú novoročný ohňostroj, určite ste si už niekedy povedali, že aký zážitok to musí byť, sledovať ho priamo z Dunaja. Verte, že je to ešte lepšie, ako si dokážete predstaviť. Na jednej strane ste „na dotyk“ od neho, pretože kapitán presne vie, kam vás má vziať pre ten najlepší výhľad, na druhej strane sa netlačíte medzi tisíckami ľudí na námestí. To farebné polnočné divadlo vnímate ako takú súkromnú šou. Šou len pre vás a vašu partiu.

Inšpirovali sme vás? Ak ste sa rozhodli, že privítanie Nového roka na novučičkej luxusnej lodi je tým pravým orechovým, nemali by ste váhať príliš dlho. Je totiž viac než pravdepodobné, že posledné voľné miesta sa predajú veľmi rýchlo.

PF2020!

Inzercia