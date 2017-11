Staromestský garážový výpredaj podporí dojímavý príbeh osamelého otca so štyrmi deťmi

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – V bratislavskom FUNUSE sa bude 2. decembra konať už siedme pokračovanie Staromestského garážového výpredaja. Akcia, ktorá si za posledné roky získala srdcia tisícov návštevníkov, ako aj mnohých známych osobností, tak čoskoro zaháji už štvrtý rok svojej existencie.

Samotná myšlienka Staromestského garážového výpredaja vznikla spontánne. Spočiatku nenápadná akcia, ktorá mala spojiť obyvateľov Horského parku, či nákupov milujúcich Bratislavčanov sa postupne rozrástla do celoštátnych rozmerov. Predávajúci, ako i kupujúci totiž pochádzajú zo všetkých kútov Slovenska.

Podpora známych osobností

Zakladateľka akcie Miriam Šramová chápe zmysel Staromestského garážového výpredaja lepšie, ako ktokoľvek iný: „Chceli sme, aby ľudia vyprázdnili svoje skrine, očistili svoj vnútorný svet, a tak si aj spravili poriadok vo svojom živote. Teší nás, že akcia má aj charitatívny rozmer a výťažok vždy poputuje niekomu, kto to potrebuje.“

Aj známe osobnosti každoročne podporujú Staromestský garážový výpredaj, a to nielen svojou prítomnosťou na samotnej akcii, ale predovšetkým značkovým oblečením, ktoré venujú a tým podporia charitatívny účel celého podujatia.

V minulosti to boli mená ako raper Kali, speváci Ricco & Klaudia, podnikateľky Simona Bubánová, Monika Céreová, majiteľ gastro skupiny Benčik Culinary Group Pavol Benčík s manželkou Miriam Benčíkovou, módna návrhárka Renáta Kliská, marketingová riaditeľka Eurovea Oľga Hammer Duráková, manažérka módnej značky Zagh v Prahe Kristiana Ghiuri, couchka a mediátorka Zora Inka Grohoľová, majiteľka Hotela Biela Labuť Renáta Kelemenová, manažérka chovu loveckých sokolov pre kráľovskú rodinu v UAE Jana Pokusová, motokrosista a majster Európy Štefan Svitko, módni návrhári Richard Rozbora, Róbert Vrzala, partner PWC Alex Šrank a mnohí iní.

Príbeh Janka so štyrmi deťmi

Za posledné roky sa vďaka Staromestskému garážovému výpredaju podporili nielen občianske združenia, ale priamo i ľudia, ktorí to najviac potrebovali.

Medzi nimi boli napríklad OZ Prima a prevencia FAS syndrómu u tehotných žien, Nadácia Šťastné srdcia a príbeh dvojročného pacienta Ferka, ktorý počas liečby prišiel o mamičku, taktiež mamička s bábätkom z krízového centra v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa po ťažkej životnej situácií pokúšala vrátiť späť do života, ako aj týrané ženy a matky z krízového centra v Trnave.

Aj za decembrovým Staromestským garážovým výpredajom sa skrýva zaujímavý príbeh: „Tento rok sme spojili naše sily s Úsmevom ako dar a rozhodli sa podporiť dojímavý príbeh pána Janka a jeho príchodu do krízového centra DORKA v Prešove, ktorý sa začal pred 3 rokmi v Prahe. Dovtedy to bol jeden z mnohých chlapov, ktorí pravidelne cestujú každé 2-3 týždne na turnusy do zahraničia, aby sa znova vrátili k svojej rodine s prostriedkami na jej obživu. Pred 3 rokmi však za pánom Jankom vycestovala aj jeho manželka, vzala všetky 4 deti a na pražskom ‘hlavním nádraží“‘mu ich odovzdala a odišla. Deti bol preto nútený dať do detského domova v Rožňave, kde ich pravidelne navštevoval a hľadal spôsob, ako ich mať znova pri sebe. Tu si ho všimla jedna rehoľná sestra, ktorá požiadala prešovskú DORKU o pomoc s rozbehnutím rodiny ako celku. V prešovskej DORKE sa ujal veľmi rýchlo ako údržbár a už v septembri, keď mohli ísť všetky deti do škôl a škôlok, sa ihneď zamestnal. Odvtedy pracuje a jeho situácia ho predurčuje k tomu, aby sme uvažovali o osamostatnení sa rodiny. Tí, ktorí máte chuť prispieť pánovi Jankovi a jeho 4 deťom finančne, môžete tak urobiť na č.ú. SK5811000000002940038614 s poznámkou Janko. Ďakujeme vopred všetkým!“ Povedala zakladateľka projektu Staromestského garážového výpredaja Miriam Šramová.

Lokálni podnikatelia v oblasti gastronómie

Staromestský garážový výpredaj taktiež podporuje aj malých lokálnych podnikateľov v oblasti gastronómie. Návštevníci si tak budú môcť zakúpiť pravý bio nugát, bio kolostrum či vianočné pečivo od partnera akcie – Chez Mimi Bakery.

V ponuke budú aj šperky, adventné vence a vianočné sviečky – Handmade by SUE. O vianočnú atmosféru sa postará reštaurácia FUNUS, ktorá pripraví miestne špeciality ako kapustnicu, varené víno, vianočný punč a pagáče.

Zakladateľka Staromestského garážového výpredaja na záver uvádza: „Už teraz ďakujeme všetkým, ktorí prídu 2. decembra na Staromestský garážový výpredaj, dajú veciam druhú šancu na život a tým podporia dobrú vec!“