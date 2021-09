Štartuje najväčšie športové podujatie v Európe – Európsky týždeň športu 2021

Celé Slovensko čaká týždeň plný aktívneho pohybu, športovania a radosti. Začína sa Európsky týždeň športu, ktorý už tradične vyvrcholí športovou akciou #BeActive night 2021 v Bratislave.

Európsky týždeň športu (ETŠ) oslavuje svoj siedmy ročník a aj tento rok sa koná od 23. do 30. septembra 2021. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom hesla #BeActive sa ujal v celej Európe a počet registrovaných účastníkov každým rokom rastie.

Počas tohtoročného ETŠ môže verejnosť využiť ktorékoľvek z vyše 500 športových podujatí. Koordinátorom Európskeho týždňa športu je Národné športové centrum a ambasádormi sú slovenskí špičkoví športovci kajakárka Jana Dukátová, šprintér Ján Volko, boxer Tomi KID Kovács a gymnastka Barbora Mokošová.

„Mladí ľudia majú v súčasnosti oveľa viac možností. Keď som bol mladší, nemali sme takú širokú ponuku rôznych aktivít, nemali sme počítače. Tešili sme sa, že si môžeme po škole zahrať futbal alebo loziť po stromoch. Svet sa však vyvíja inak. Deti a žiakov je preto potrebné zaujať športom už na základných školách a zmysel vidím aj v zatraktívnení telesnej výchovy. Nemali by sme ich nútiť, ale je dobré im ukázať, že šport je zaujímavý a zábavný,“ priblížil jeden z ambasádorov podujatia, šprintér Ján Volko.

Foto: Európsky týždeň športu

Preto je hlavnou myšlienkou iniciatíva #BeActive, ktorá povzbudzuje ľudí k aktívnemu športovaniu. Cieľom je, aby si ľudia naprieč generáciami našli svoju obľúbenú športovú aktivitu a venovali sa jej či už sami, s kamarátmi, alebo napríklad aj v kruhu celej rodiny.

Európsky týždeň športu už tradične vyvrcholí v sobotu 25. septembra podujatím #BeActive night 2021 v bratislavskom Ružinove, v parku Alfréda Wetzlera pred Paneurópskou vysokou školou. Program je ladený hlavne športovo, vstup je voľný a okrem športu sa môžu návštevníci tešiť aj na zážitkový kultúrny program.

Pod taktovkou moderátorky Oľgy Konečnej Hamadejovej ľudí roztancuje tanečník Ladislav Cmorej, celý Ružinov rozbubnuje dynamická bubnová show BATIDA a program vyvrcholí večernou svetelno – akrobatickou show v podaní skupiny Vertigo. „Na #BeActive night predvedieme jednu z našich show a konkrétne pôjde o výškovú akrobaciu na šáloch. Podporujeme takéto projekty a všetky im podobné, nakoľko sme všetci športovci. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou #BeActive night,“ vysvetlila Klaudia Danišová, členka skupiny Vertigo.

Na športových stanovištiach si budú môcť ľudia vyskúšať napríklad gymnastiku, atletiku, basketbal, lukostreľbu či veslovanie. Základy karate návštevníkom predvedú Adi Gyurík s reprezentačným trénerom Petrom Mackom a ako správne robiť Nordic Walking ľudom ukáže Lucia Okoličányová. V.I.P. hosťom podujatia je naša talentovaná olympionička v atletike, Emma Zapletalová. Hlavný športový program zabezpečí Tomi KID Kovács s olympionikom Andrejom Csemezom a ich Akadémiou boxu.

Emma Zapletalová. Foto: Európsky týždeň športu

Okrem zábavy a športových výkonov sa verejnosť môže tešiť aj na zaujímavé ceny. „Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne športové disciplíny a zároveň aj súťažiť o spomienkové predmety. Tohtoročné motto je: príď si zašportovať a odnes si odmenu,“ pozýva Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra

Prečo pozýva na podujatia ETŠ Ján Volko?

„Je úplne jedno, aký šport chcú robiť deti, dospelí, prípadne staršia generácia. Ide o to, aby ste sa hýbali, mali radosť z pohybu a cítili tie endorfíny, ktoré sa vyplavujú len pri športe a urobili niečo pre svoje zdravie, lebo to je jediné, čo máme, čo nám nikto nedá navyše a máme len jedno. Robte niečo, choďte si zabehať do lesa, bicyklujte, lozte po skalách. Vyskúšajte to a zistíte, že ten šport naozaj potrebujete a budete mať z neho radosť„.

Program #BeActive night 2021:

Foto: Európsky týždeň športu

Všetky informácie o Európskom týždni športu nájdete na stránke www.tyzdensportu.sk

