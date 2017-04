Štartuje play-off NBA, v hre o Trofej Larry O’Briena zostalo šestnásť klubov

INDEPENDENCE 15. apríla (WebNoviny.sk) – Hoci basketbalisti Clevelandu po prvom marci prehrali štrnásť z dvadsiatich štyroch zápasov a v závere základnej časti prišli o pozíciu nasadenej jednotky vo Východnej konferencii NBA, líder tímu LeBron James je presvedčený, že na obhajcu titulu beztak čaká úspešné play-off.

Cleveland narazí na Indianu

“Máme dobrú šancu celé to vyhrať. Čo ma napĺňa sebaistotou? Poznám odpoveď, ale nechám si ju pre seba,” konštatoval podľa ESPN skúsený 32-ročný basketbalista, ktorý sa pokúsi prebojovať do finále v siedmej sezóne za sebou.

Jeho Cleveland v prvom kole narazí na Indianu s hviezdnym krídelníkom Paulom Georgom v zostave. “Musíme sa pred ním mať na pozore. Vieme, že dá svoje body, každý večer ich vie nastrieľať tridsať, pretože je to skvelý hráč,” tvrdí tréner Tyronn Lue, podľa ktorého si mužstvo musí dať pozor aj na ostatných hráčov Pacers.

“C.J. Miles, Monta Ellis, Aaron Brooks či Lance Stephenson, tých sa musíme pokúsiť vypojiť z hry.”

Vítaz základnej časti proti Portlandu

V hre o Trofej Larry O’Briena zostalo šestnásť klubov. Bolo by veľké prekvapenie, ak by sa do rozhodujúcej série o titul neprebojoval práve Cleveland, ktorý v plnej sile a koncentrácii nemá v konferencii rovnocennú konkurenciu.

Víťazný tím základnej časti Golden State s uzdraveným Kevinom Durantom nastúpi v prvom kole Západnej konferencie proti Portlandu, ďalší z najužšieho okruhu kandidátov na titul San Antonio vyzve nepríjemný Memphis.

V každom kole sa hrá na štyri víťazné stretnutia, vyššie nasadený tím má v prípade rozhodujúceho siedmeho duelu výhodu domáceho prostredia.

Golden State Warriors vo vlaňajšom vyvrcholení NBA viedli nad Clevelandom Cavaliers 3:1 na zápasy, napokon podľahli 3:4.

Dvojice 1. kola play-off NBA

hrá sa na štyri víťazstvá

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston Celtics (1) – Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) – Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) – Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) – Atlanta Hawks (5)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Golden State Warriors (1) – Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) – Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) – Utah Jazz (5)