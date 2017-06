Startupy môžu v súťaži PowerUp! vyhrať až 150-tisíc eur

Slovenské startupy z oblasti energetiky a inovácií sa môžu zapojiť do najväčšej európskej súťaže a získať štartovnú investíciu a ďalšiu podporu pri vývoji

Bratislava, 29.6.2017 ( WBN/PR ) – Do tretieho ročníka súťaže PowerUp! sa môžu prihlásiť startupy a firmy aktívne v oblasti udržateľnej energie oddnes až do 11. septembra. Súťaž PowerUp!, organizovaná platformou InnoEnergy, je určená pre firmy z 23 krajín strednej a východnej Európy, Pobaltia a časti Stredomoria. Záujemcovia sa so svojimi nápadmi môžu prihlásiť cez web powerup.innoenergy.com.

Znižovanie nákladov na vykurovanie budov využitím solárnej energie, tepelné čerpadlo, patentovaný výmenník tepla či projekt umožňujúci znižovanie spotreby energie chladiacich zariadení. Znie to inovatívne? Toto je len zopár víťazných projektov minuloročnej súťaže PowerUp!*, ktorá ponúka inovátorom obrovskú príležitosť na zrealizovanie a rozvíjanie projektov a tiež možnosť začať vystupovať na globálnom trhu.

„Súťaž PowerUp! je platformou pre prezentáciu nápadov, ktoré by inak mohli zostať bez povšimnutia. Je veľkým prínosom pre rozvoj inovácií v oblasti udržateľnej energie v strednej a východnej Európe. Víťazné technológie a iné nápady, ktoré bude možné implementovať, pomôžu Európe pri ochrane životného prostredia a taktiež môžu mať, po komercializácii s pomocou InnoEnergy, globálny dopad,“ hovorí Jakub Miler, CEO InnoEnergy Poland Plus, ktorá organizuje súťaž.

„Slovensko má čo ponúknuť, čo sa týka energetických riešení a inovatívnych technológií. Dôkazom toho sú špičkové firmy, ktoré sa presadili na európskom alebo globálnom trhu, ale aj startupy v skorej fáze vývoja, u ktorých ešte len môžeme očakávať prudký rast a expanziu,“ hovorí Peter Kolesár, CEO konzultačnej firmy Neulogy, ktorá je zároveň zástupcom InnoEnergy na Slovensku.

PowerUp! poskytuje startupom početné príležitosti a otvára mnoho dverí. Tento fakt môžu potvrdiť minuloroční víťazi: PolarSol z Estónska, PleioneEnergy z Grécka, GreenerGizer z Maďarska ako aj Bin-E z Poľska.

Výhercovia súťaže získajú finančné odmeny, ako aj prístup do prestížneho akcelerátora Highway® by InnoEnergy, kde budú môcť transformovať myšlienky a projekty na trhové produkty. Akcelerátor ponúka mladým podnikateľom okrem prístupu k znalostiam a vedomostiam obrovskú podporu pri vývoji a ochrane produktu, vstupe na trh, formovaní tímu, či prístup k predštartovnému financovaniu. Taktiež umožňuje trvalý prístup k 150 najväčším partnerom pôsobiacich v energetickom priemysle, čo zjednodušuje a urýchľuje vstup na globálny trh.

Veľkému finále v Budapešti a pätnástim regionálnym finále budú predchádzať intenzívne workshopy. Tímy budú mať príležitosť popracovať na detailoch svojich projektov a odprezentovať ich expertom a investorom. Takéto stretnutia sú jedinečnou príležitosťou nadviazať obchodné kontakty a vzbudiť pozornosť médií, a tak prispieť k budovaniu silnej pozície na trhu udržateľnej energie v našom regióne.

„Náš primárny zámer je podporovať inovácie v sektore energetiky. Túto podporu poskytujeme na každej úrovni rozvoja, počínajúc myšlienkou a končiac dodaním výsledného produktu príjemcom. Vďaka našej sieti partnerstiev budujeme prepojenia v celej Európe, spájajúc absolventov vysokých škôl so zamestnávateľmi, vynálezcov s priemyslom a vedcov s firmami,“ vysvetľuje Jakub Miler.

Súťaž PowerUp! každým rokom dynamicky rastie. Aktuálne sa tretieho ročníka súťaže organizovanej platformou InnoEnergy môžu zúčastniť firmy z 23 krajín strednej a východnej Európy (Bulharsko, Albánsko, Chorvátsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Estónsko, Macedónsko, Grécko, Gruzínsko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Litva, Lotyšsko, Turecko, Ukrajina, Poľsko, Cyprus, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko). Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné prihlásiť sa s projektom súvisiacim s udržateľnou energiou, vytvoriť tím, mať nachystaný prototyp a vyplniť formulár na webstránke súťaže powerup.innoenergy.com.

Svoje nápady môžu firmy zasielať od 19. júna do 11. septembra 2017. Pre účasť v súťaži je potrebné vyplniť formulár dostupný na www.powerup.innoenergy.com.

Súťaž PowerUp! organizuje európska platforma InnoEnergy

InnoEnergy je inovačná platforma pre udržateľnú energiu pre Európu, ktorá vznikla v roku 2010 a podporuje ju Európsky Inštitút pre Inovácie a Technológie (EIT). My v InnoEnergy podporujeme a investujeme do inovácií v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po dodanie zákazníkovi. S našou sieťou partnerov vytvárame prepojenia naprieč celou Európou a spájame tvorcov a priemysel, podnikateľov a trhy, nádejných absolventov škôl a zamestnávateľov, výskumníkov a firmy.

Pôsobíme v troch zásadných oblastiach inovačného mixu:

• Vzdelávanie: snažíme sa priniesť na pracovný trh skupinu informovaných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo vyžaduje udržateľnosť, a zároveň čo bude potrebovať priemysel do budúcnosti.

• Inovačné projekty: spájame idey, tvorcov a priemysel pri spolupráci, aby sme pomohli na svet komerčne životaschopným produktom a službám, ktoré prinášajú reálne výsledky.

• Služby pre štart podnikania: pomáhame podnikateľom a start-upom, aby bol ich biznis udržateľný a rýchlo rástol, a tým prispel ku globálnemu energetickému ekosystému.

Ak spomenuté oblasti prepojíme, dokážeme znásobiť dosah, urýchliť vývoj riešení uplatniteľných v praxi a vytvárame plodné prostredie , v ktorom vieme zhodnotiť inovatívne výsledky našej práce.

* V rokoch 2015 a 2016 sa súťaž konala pod názvom KICKOff by InnoEnergy.