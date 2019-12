Starý otec si kúpil autobus, aby mohol svoje vnúčatá voziť do školy

Muž z amerického štátu Oregon si kúpil žltý školský autobus, aby mohol svoje vnúčatá voziť do školy. Doug Hayes prezradil rodine svoje plány pred Vianocami a ako uviedol, deti boli nadšené. Svoje vozidlo nazval „Grandfather Express“ (v preklade „Expres starého otca„, pozn. SITA).

Hayes pre CNN prezradil, že päť z jeho desiatich vnúčat už chodí do školy, pričom navštevujú malú súkromnú Paideia Classical Christian School, ktorá nemá vlastný autobus. Jeho vnúčatá však vždy chceli chodiť do školy v typickom žltom autobuse, a tak sa rozhodol vziať vec do vlastných rúk.

Starý otec sa vydá na prvú rannú trasu v januári, keď sa skončia prázdniny. „Potom zaparkujem autobus doma, sadnem do svojho auta a pôjdem do práce,“ povedal. „Myslel som na to, že sa im postarám o spomienku, na ktorú nezabudnú do konca života,“ dodal.