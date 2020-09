Štát pomôže predajcom áut, prezidentka Čaputová podpísala novelu zákona o prevádzke vozidiel

Štát definitívne pomôže predajcom automobilov vyrovnať sa s dopadmi koronakrízy na ich podnikanie. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž v utorok podpísala novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Tá obsahuje dve podporné opatrenia, ktoré umožnia predávať vozidlá ukončenej série dlhšie časové obdobie a v roku 2021 povolia tzv. dopredaj vozidiel väčšiemu počtu vozidiel.

Zmeny predstavilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako snahu pomôcť predajcom automobilov. Tí totiž majú pre viac ako mesiac zatvorené predajne, ako aj pokles celkových predajov, na skladoch približne 1 000 vozidiel, ktoré nestíhajú v termíne zaregistrovať.

To by mohlo viesť k tomu, že by museli vozidlá zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené, alebo ich vyviezť do tretích krajín, čo by im spôsobilo reálne škody. Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 vychádza kvantitatívne obmedzenie z predaných vozidiel v roku 2020.