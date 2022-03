Slovensko podľa Pellegriniho doplatilo na experiment, skritizoval Matoviča a Heger je neviditeľný premiér (video)

Vlády premiéra Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽaNO) vo svojom mandáte zlyhali a ide o vlády chaosu. Ak sa bude takýmto štýlom pokračovať ďalej, budú sa hodnotiť ako vlády chudoby, pretože nič neurobili pre to, aby sa nezačala prehlbovať sociálna priepasť.

Heger je neviditeľný premiér

Pri hodnotení dvoch rokov od vymenovania vlády súčasnej koalície to vyhlásil líder opozičnej strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Podľa neho zásadné rozhodnutia sprevádzajú koaličné spory, hádky až osobné útoky a chýba jasný líder s víziou do budúcna.

Igor Matovič bol podľa šéfa Hlasu-SD prototypom, ako sa vláda nemá riadiť a Eduard Heger je „neviditeľný premiér“. „V kľúčových momentoch sa skrýva,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že sa stratili zásady právneho štátu a porušujú sa nepísané pravidlá.

Vláda nevie zvládať krízové situácie

Pellegrini si uvedomuje, že vláda čelila vážnym problémom s pandémiou a teraz vojnovému konfliktu „Takéto mimoriadne udalosti preukazujú schopnosť alebo neschopnosť zvládať krízové situácie,“ povedal a doplnil, že sa ukázalo, že vláda to nevie.

Ako ďalej poznamenal, Slovensko doplatilo na experiment, keď sa do čela štátu dostali neskúsení ľudia. „Najhoršie na tom je, že títo ľudia dôveru získali práve tým, že nikdy nič v štáte nerobili,“ podotkol.

Predseda Hlasu-SD verí, že ľudia v ďalších voľbách budú veľmi dobre zvažovať, či budú voliť niekoho len preto, že bol dobrým aktivistom alebo hlasným na sociálnych sieťach, ale v živote neriadil ani len malú firmu s 20 zamestnancami.

Situácia bude ešte horšia

Šéf Hlasu-SD kritizoval vládu za to, že štát nezvláda humanitárnu krízu v dôsledku vojny na Ukrajine.

Povedal, že úlohy na seba v prvých dvoch týždňoch prevzali samosprávy a „situácia sa ako tak prežila bez medzinárodnej hanby“. Pellegrini tiež vláde vytkol, že zrušila „všetky možné sociálne opatrenia“, hoci pred voľbami strany súčasnej koalície sľubovali, že tak neurobia.

Vyhlásil, že ho mrzí, keď premiér Heger chodí do parlamentu so zákonmi lex Ukrajina, ale opomína zákon lex Slovensko, ktorý by pomohol občanom SR. „Situácia bude ešte horšia. To, čo vidno teraz v oblasti cien, bude násobne horšie,“ varoval Pellegrini.

Sľuby o očiste štátu sa podľa lídra Hlasu-SD „zvrátili do zneužívania orgánov činných v trestnom konaní na politický súboj“ a na zneužívanie jednotlivých zložiek štátu. Poukázal tiež na rozdelenie spoločnosti a na napätú atmosféru v spoločnosti, aká tu už dávno nebola. Zodpovednosť za všetko nesie podľa Pellegriniho líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Matovič.