Statici už vypracovali prvý posudok na bytovku v Prešove, ktorú zničil výbuch plynu a požiar

Statici už vypracovali prvý statický posudok na prešovskú bytovku, ktorý zničil mohutný výbuch plynu a následný požiar. Ten podľa Viliama Hrubovčáka zo Slovenskej komory stavebných inžinierov zhodnotil, že najvyššie štyri podlažia od deviateho vyššie sú staticky nestabilné a nebezpečné. „V rámci toho budeme ďalej pokračovať, ale závery toho, čo sa s tým bude riešiť, nie sú prijaté,“ uviedol Hrubovčák.

Hlavný statik Jozef Polák dodal, že sa dá predpokladať čiastočná, alebo aj úplná asanácia zničenej budovy. „Už je to možno v právnej rovine. Technicky je to jasnejšie. Je to nestabilné. Vrch je životu nebezpečný. Visia nám tam panely zo steny, ktoré môžu kedykoľvek spadnúť, takže je to veľmi nebezpečné,“ skonštatoval Polák, ktorý uviedol, že vrchné poschodia musia zbúrať.

Pripustil možnosť záchrany nižších poschodí. „Za určitých technických riešení áno, ale to zase vstupujú iné faktory. Dole je to premočené, uvidíme, čo nám spôsobí mráz. Je tam veľa otáznikov. Sú tam naliate kubíky a kubíky vody do tej budovy počas požiaru, takže to je komplikované,“ dodal. Podľa statikov je z toho dôvodu určená bezpečnostná zóna, do ktorej nikto nemá povolený vstup.

Parkovisko ostane uzavreté

Statici kontrolovali aj ďalšie evakuované budovy, ale nenašli na nich vážnejšie poškodenia. „Riešime to teraz, prevádza sa kontrola sietí, plyn, elektrika, takže akonáhle to bude skontrolované, tak sa tam pustia ľudia,“ uviedol Polák. Termín ale neurčil.

Uzavreté ostane parkovisko pred zničeným domom. Za rizikový označil najbližší vchod. „Všetko sa zvažuje, vyhodnocuje. Takže berte to ako stav k tejto hodine,“ dodal hlavný statik s tým, že rozhodnutie je na krízovom štábe.

Ako uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, zatiaľ nebolo prijaté definitívne riešenie. „Ide o majetky ľudí, preto musíme postupovať veľmi citlivo,“ dodal.

Sedem obetí a jedna nezvestná osobn

Ako agentúru SITA informoval vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik, občania poškodení výbuchom a požiarom si budú môcť zničené, resp. poškodené doklady vybaviť počas stránkových hodín v nasledujúcom týždni prednostne.

Urobiť tak môžu v Klientskom centre, Námestie mieru číslo 3 v Prešove, na pracoviskách číslo 6, 7, 8, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy vpravo.

Požiar, ktorý vznikol v piatok 6. decembra po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, má zatiaľ sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Požiar sa podarilo úplne uhasiť v sobotu 7. decembra o siedmej hodine. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove je vyhlásená mimoriadna situácia.