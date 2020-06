Štátne divadlo v Košiciach má nového generálneho riaditeľa, funkcie sa ujal Ondrej Šoth

Štátne divadlo Košice (ŠDKE) má oddnes nového generálneho riaditeľa. Ministerka kultúry SR Natália Milanová na základe výsledku výberového konania vymenovala od 1. júna do tejto funkcie choreografa, režiséra a bývalého povereného riaditeľa Baletu Štátneho divadla Košice Ondreja Šotha. Informovalo o tom Štátne divadlo Košice.

Riaditeľ chce zlepšiť podmienky umelcov

„V prvom rade sa chcem poďakovať svojim predchodcom, dlhoročnému riaditeľovi Petrovi Himičovi aj dočasne poverenému Igorovi Dohovičovi za ich prácu vo vedení Štátneho divadla Košice. Chcem všetkých ubezpečiť, že nejdem robiť žiadne rozvraty ani revolúcie. Vážim si prácu všetkých v košickom divadle a nastupujem do funkcie s ambíciou divadlu a ľuďom v ňom vytvárať podmienky potrebné na to, aby mohli zo seba vydať všetku tú tvorivosť a talent, ktorý v sebe majú,“ povedal nový generálny riaditeľ Ondrej Šoth.

Ondrej Šoth nahradil vo funkcii povereného generálneho riaditeľa a dirigenta ŠDKE Igora Dohoviča, ktorý bol vo funkcii 11 mesiacov.

Výberové konanie bolo vyhlásené a zverejnené 20. januára a vypočutie troch uchádzačov členmi výberovej komisie sa uskutočnilo 14. mája v Košiciach. Na základe hlasovania členov výberovej komisie sa víťazom stal Ondrej Šoth.

Pokladňa je už v prevádzke

Oddnes bude v riadnej prevádzke aj denná pokladňa ŠDKE, v pracovných dňoch od 9:00 do 12:30 a od 13:00 do 17:30 a v sobotu od 9:00 do 13:00.

„Môžete v nej vrátiť vstupenky kúpené na zrušené predstavenia. Hoci ešte nie je známy presný začiatok novej divadelnej sezóny ani program, v pokladni pre vás budú pripravené darčekové poukážky ŠDKE. Môžete tak osláviť blížiaci sa koniec pandémie a darovať vám blízkej osobe netradičný ale jedinečný darček,“ informovalo divadlo.

Štátne divadlo naďalej pokračuje s vysielaním predstavení v Cinema Theatre na Youtube kanáli Štátneho divadla Košice.

V rámci Medzinárodného dňa detí dnes o 18:00 prinesie záznam úspešnej inscenácie rozprávky Ľubomíra Feldeka Tri prasiatka a vlk úžerník.