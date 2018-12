Štátne železnice sa nedohodli s odborármi na návrhu novej kolektívnej zmluvy

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) – Vedenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a zástupcovia odborových organizácií sa ani po štyroch kolách vyjednávaní nedohodli na návrhu novej kolektívnej zmluvy ani na termíne predĺženia platnej kolektívnej zmluvy.

Ako štátny správca železničnej infraštruktúry informoval, platnosť aktuálnej kolektívnej zmluvy uplynie 31. decembra tohto roka. Vedenie spoločnosti preto zabezpečí vydaním vnútorných predpisov benefity pre zamestnancov tak, ako to aj vyhlásil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Navrhli predĺžiť platnosť zmluvy

Štvrté kolo vyjednávania za účasti zástupcov odborových organizácií a vedenia ŽSR, zastúpeného námestníkom generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Pavlom Hudákom, sa uskutočnilo 20. decembra.

„Vzhľadom na fakt, že v rámci vyjednávania nedošlo k dohode na znení návrhu novej kolektívnej zmluvy, vedenie ŽSR súhlasilo s predloženým návrhom odborových organizácií pristúpiť k podpisu dodatku už platnej kolektívnej zmluvy,“ informovala hovorkyňa ŽSR Ivana Popluhárová.

Odborovými organizáciami navrhnutým dodatkom by sa podľa nej platnosť kolektívnej zmluvy predĺžila do 30. júna 2019, čo by zachovalo platné benefity pre zamestnancov a zároveň by sa vytvoril dostatočný časový priestor na ďalšie kolektívne vyjednávanie.

Benefity pre zamestnancov

„Zástupcovia odborových organizácií po odsúhlasení ich vlastného návrhu vedením ŽSR však tento následne bez vysvetlenia zmenili a začali požadovať skrátenie nimi predloženého dodatku do iného termínu – 31. marca 2019,“ uviedla Popluhárová. Keďže vedenie podniku a zástupcovia odborov sa nedohodli na dátume predĺženia kolektívnej zmluvy, kolektívne vyjednávanie bolo ukončené.

Vedenie ŽSR a jedenástich odborových organizácií v podniku s takmer štrnásť tisíc zamestnancami podpísali kolektívnu zmluvu na roky 2017 a 2018 v marci minulého roka.

Na základe zmluvy, uzavretej až počas rokovania pred sprostredkovateľom, tarifné mzdy všetkých zamestnancov ŽSR sa mali zvýšiť o 35 eur a priemerné prémie prepočítané na jedného zamestnanca mali dosiahnuť 1 100 eur za rok.

Jednorazová odmena

Zamestnanci si zachovali naďalej nárok na dvanásť dní pracovného voľna s náhradou mzdy na vlastné vyšetrenie alebo vyšetrenie rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení. Pri odchode do dôchodku je poskytovaná odmena sto eur za každý odpracovaný rok.

Odmena bude poskytovaná aj každému zamestnancovi pri životnom jubileu 50 a 60 rokov. Novinkou pri tejto odmene bolo, že pri odpracovaní 30 a 35 rokov dostane zamestnanec ŽSR jednorazovú odmenu vo výške 600 eur a nad 35 rokov vo výške 700 eur.