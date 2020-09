Stav financovania SND sa niekoľko rokov nerieši, podľa Kováča budú musieť niekoľko inscenácii zrušiť

Neriešenie stavu financovania Slovenského národného divadla (SND) a pokračovanie v súčasných nedostatočne nastavených vnútorných pravidlách fungovania SND sa v najbližšej budúcnosti odrazí v limitovanom počte premiér.

Zároveň to spôsobí aj personálny rozpad viacerých kolektívnych umeleckých telies, prevádzkových úsekov (technický, umelecko-technický v Umelecko-dekoračných dielňach SND a čiastočne administratíva) a prvotnú platobnú neschopnosť so všetkými negatívnymi dôsledkami. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ SND Peter Kováč.

Niekoľko inscenácií budú musieť zrušiť

Ako ďalej priblížil, nízko nastavené financovanie obstarávania nových technológií a zariadení spôsobí výpadky v hracom pláne divadla. Niekoľko inscenácií najmä z historickej budovy bude musieť SND zrušiť.

Viaceré zariadenia (nielen) javiskovej techniky sú morálne aj fyzicky zastarané a hrozia kolapsom pri každom predstavení. Podľa generálneho riaditeľa je tento stav výsledkom zanedbateľných investícií do majetku štátu v uplynulých rokoch.

Chýba aj lepšia komunikácia s ministerstvom

SND preto riešenie vidí predovšetkým v ujasnených hodnotových kritériách – aké národné divadlo chce štát v budúcnosti mať a v nastavení financovania divadla v jasnej súvislosti s víziou modernej reprezentatívnej umeleckej inštitúcie.

Kováč tiež uviedol, že významný podiel na súčasnom stave mala znížená schopnosť vnímania procesov v divadle v ich ekonomických súvislostiach najmä v rokoch 2012 – 2018. S tým je podľa neho spojená aj absencia priebežných analýz stavu a potrieb divadla a následne nedostatočná komunikácia so zriaďovateľom, teda Ministerstvom kultúry SR.

Problémy v SND sa neriešili viac ako desať rokov

Uvedené skutočnosti mali za následok chýbajúce nastavenie vnútorných procesov v divadle a dodržiavanie pravidiel spojených s efektívnym a hospodárnym čerpaním zdrojov.

Kováč vysvetlil, že negatívny výsledok hospodárenia sa v minulosti „riešil“ vyčerpaním rezervného fondu, zmenou v postupoch účtovania pri obstarávaní dlhodobého nehmotného majetku, pozastavením výdavkov na opravy a údržbu či pozastavením obnovy technologických zariadení.

Kováč na záver skonštatoval, že pri dlhodobo neriešených problémoch platí základná premisa – zväčšia sa a ich náprava sa stane finančne náročnou. V tejto situácii sa nachádza SND dnes, kedy čelí súbehu niekoľkých, v uplynulých približne 10 rokov neriešených problémových oblastí.