Stebe vyhral turnaj v Poprade, Djeremu uštedril aj kanára

POPRAD 24. júna (WebNoviny.sk) – Nemec Cedrik-Marcel Stebe triumfoval vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP Challenger Tour v Poprade-Tatrách, keď v sobotňajšom finále poľahky za 80 minút zdolal tretieho nasadeného Srba Lasla Djereho 6:0, 6:3. Pre 26-ročného rodáka z Mühlackeru Stebeho ide o piatu trofej z tejto úrovne, prvú od septembra 2013.

Víťazmi štvorhry sa stali Poliak Mateusz Kowalczyk a Nemec Andreas Mies nasadení ako štvrtí, ktorí zdolali trojky podujatia Švajčiara Lucu Margaroliho a Rakúšana Tristana-Samuela Weissborna za 84 minút 6:3, 7:6 (3).

“Bolo to veľmi náročné finále, aj keď skóre tak nemusí vyzerať. Bol to ťažký súper, ktorý hrá kvalitne. Podmienky neboli jednoduché, dnes bolo veterno. Pokúšal som sa to zvládnuť po mentálnej stránke, v závere som bol o trochu silnejší ako on. V ostatných týždňoch som sebavedomejší, čo mi vo finále tiež pomohlo. Hral som dobre a som šťastný, že mám titul,” povedal pre web TeniSta.sk ľavoruký bývalý 71. muž hodnotenia Stebe. Momentálne oficiálne figuruje na 215. pozícii, v online prepočte však už je na 166. mieste.

“Rýchlo by som mal svoje ciele zamerať na návrat do prvej 150-tky a vyššie. Čo sa týka mojej hry, nie som tak ďaleko od roku 2012. Nie je jednoduché vrátiť sa po dva a pol roku po zranení a hrať proti najlepším, aj moje telo si na to musí zvyknúť. Mal som operáciu ľavého bedrového kĺbu, potom prišli zase problémy s chrbtom. Pridali sa zápaly kostí, únavová zlomenina… Nie je ľahké v takých chvíľach s tým bojovať a nájsť motiváciu pokračovať,” dodal 26-ročný Nemec, ktorý nehral pre zdravotné problémy od konca septembra 2013 až do polovice februára 2015.

Teraz získal svoj piaty challengerový titul vo dvojhre, premiérový po štyroch rokoch. Uspel aj na koncoročnom challengerovom šampionáte 2011 na tvrdom povrchu v hale v brazílskom Sao Paule.

Poprad – dvojhra – finále:

Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) – Laslo Djere (Srb.-3) 6:0, 6:3 za 80 minút

Poprad – štvorhra – finále:

Mateusz Kowalczyk, Andreas Mies (Poľ./Nem.-4) – Luca Margaroli, Tristan-Samuel Weissborn (Švaj./Rak.-3) 6:3, 7:6 (3) za 84 minút

Prehľad výsledkov finále dvojhry

do sezóny 2014 vrátane sa hralo v Košiciach

2003 Martin Vassallo-Arguello (Arg.) – Hermes Gamonal (Čile) 6:3, 6:3

2004 Peter Luczak (Aus.) – Janko Tipsarevič (Srb.) 7:5, 7:5

2005 Razvan Sabau (Rum.) – Adam Chadaj (Poľ.) 6:1, 6:2

2006 Nicolas Devilder (Fr.) – Gorka Fraile (Šp.) 6:0, 6:1

2007 Jérémy Chardy (Fr.) – Denis Gremelmayr (Nem.) 4:6, 7:6 (5), 6:4

2008 Lukáš Rosol (ČR) – Miguel Ángel López Jaén (Šp.) 7:5, 6:1

2009 Stéphane Robert (Fr.) – Jiří Vaněk (ČR) 7:6 (5), 7:6 (5)

2010 Rubén Ramírez-Hidalgo (Šp.) – Filip Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:2

2011 Simon Greul (Nem.) – Victor Crivoi (Rum.) 6:2, 6:1

2012 Aljaž Bedene (Slovin.) – Simon Greul (Nem.) 7:6 (1), 6:2

2013 Michail Kukuškin (Kaz.) – Damir Džumhur (Bosna a Herc.) 6:4, 1:6, 6:2

2014 Frank Dancevic (Kan.) – Norbert Gombos (SR) 6:2, 3:6, 6:2

2015 Adam Pavlásek (ČR) – Hans Podlipnik-Castillo (Čile) 6:2, 3:6, 6:3

2016 Horacio Zeballos (Arg.) – Gerald Melzer (Rak.) 6:3, 6:4

2017 Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) – Laslo Djere (Srb.) 6:0, 6:3