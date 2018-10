Štefan Svitko skončil na rely v Maroku desiaty, víťazom sa stal Price

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – V dňoch 4. – 9. októbra sa v Maroku uskutočnilo záverečné podujatie tohtoročných MS cross country rely. V triede motocyklov sa v rámci prípravy na budúcoročný Rely Dakar predstavil aj slovenský jazdec Štefan Svitko a tiež ďalší Slovák Martin Benko.

Neveril, že získa titul

Počas šiestich súťažných dní jazdci absolvovali viac než 1900 km, víťazom sa napokon stal Toby Price, ktorý v roku 2016 triumfoval aj na Dakare. Austrálčan okrem toho získal aj titul svetového šampióna. „Je to dlhá doba, čo som zvíťazil. Ak by mi niekto v Abú Zabí povedal, že vyhrám titul majstra sveta, vysmial by som ho. Ale teraz? Som majster sveta a cítim sa naozaj vynikajúco,“ povedal 31-ročný rodák z Hillstonu.

Vicemajstrom sveta sa stal Čiľan Pablo Quintanilla a bronzové umiestnenie si vo svetovom seriáli vybojoval Rakúšan Matthias Walkner. Tridsaťšesťročný Žaškovčan Svitko si v Maroku vybojoval 10. miesto. V druhej etape, ktorá mala štart i cieľ v meste Erfoud a merala 280 km, sa slovenskému pravidelnému účastníkovi Rely Dakar veľmi nedarilo.

Bez zadnej brzy

„Dnes to stačilo iba na 17. miesto. Na 130-tom kilometri mi praskla zadná brzdová hadica a vytiekla brzdová kvapalina. Až do cieľa som išiel bez zadnej brzdy,“ povedal Svitko. Ešte okrem 4. etapy, v ktorej sa umiestnil na 16. priečke, v ostatných etapách finišoval vždy v najlepšej desiatke, čo mu v konečnom súčte vystačilo na 10. pozíciu. Martina Benka klasifikovali napokon na 22. priečke.

Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenskej motocyklovej federácie (SMF).