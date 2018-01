Štefan Svitko vybojoval v 8. etape Rely Dakar piate miesto, celkovo si polepšil o tri miesta

TUPIZA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v nedeľňajšej ôsmej etape na 40. ročníku púštnych pretekov Rely Dakar výborné piate miesto.

Tridsaťpäťročný člen Slovnaft Rally Teamu si v druhej časti maratónu udržiaval konštantnú pozíciu, vôbec najdlhší meraný úsek v tohtoročnej edícii (498 km) z Uyuni do Tupizy v Bolívii zvládol za 5:30:47 h. Rodák zo Žaškova dosiahol štvrté umiestnenie v Top 10, piaty bol aj v 4. etape, na konte má aj dve siedme priečky. Celkovo na Dakare skončil Svitko v Top 5 etapy už 23-krát.

Soultraita odviezol vrtuľník do nemocnice

Víťazstvo si vybojoval Francúz Antoine Méo, ktorý mal v cieli náskok 1:08 min pred druhým Američanom Rickym Brabecom. Na tretej priečke klasifikovali Austrálčana Tobyho Pricea s odstupom 2:45 min, štvrtý bol Argentínčan Kevin Benavides (+5:52 min), Svitko zaostal za víťazom o 6:46 min.

Slovenský reprezentant si výrazne polepšil v celkovom hodnotení, keď sa z desiatej pozície prepracoval už na siedmu. Nemá na tom podiel iba jeho výkon, ale aj nepríjemnosti súperov. Francúz Xavier de Soultrait mal na 171. kilometri meraného úseku ťažký pád a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice, dovtedy mu patrila šiesta priečka.

Quintanilla nabral hodinové manko

Smolu mal aj ôsmy Pablo Quintanilla, čilský jazdec tiež spadol, síce pokračoval, ale postupne nabral až hodinové manko. Napokon deviaty Španiel Gerard Farrés prišiel do cieľa takmer o 15 minút neskôr ako Svitko. Priebežným lídrom zostal Francúz Adrien van Beveren, no pred Benavidesom má len 22 sekúnd k dobru. Tretí Rakúšan Matthias Walkner stráca 6:34 min. Siedmy Svitko má na vedúceho jazdca odstup až 31:55 min a na krk mu dýcha Brabec, ktorý je za ním len o tri sekundy.

V pondelok sa pretekári mali presunúť do Argentíny, na programe mal byť 242 km dlhý meraný úsek do Salty. Podľa portálu motorsport.com však organizátori etapu zrušili pre záplavové dažde a jazdci sa spolu s tímami presunú do Salty po bezpečných komunikáciách.

„Bivak v Tupize sa nachádza v zlých podmienkach. Bolo by možné zajtra odštartovať etapu, ale nechceme riskovať a všetkých pošleme do Argentíny po asfaltovej ceste,“ povedal športový riaditeľ Rely Dakar Marc Coma, päťnásobný víťaz pretekov na motocykli.

Rely Dakar 2018 – 8. etapa

nedeľa:

Motocykle

1. Antoine Méo (Fr.) KTM 5:24:01 h, 2. Ricky Brabec (USA) Honda +1:08 min, 3. Toby Price (Aus.) KTM +2:45, 4. Kevin Benavides (Arg.) Honda +5:52, 5. Štefan Svitko (SR) KTM +6:46, 6. Matthias Walkner (Rak.) KTM +7:00

Poradie po 8. etape: 1. Adrien van Beveren (Fr.) Yamaha 27:22:03 h, 2. Kevin Benavides (Arg.) Honda +22 s, 3. Matthias Walkner (Rak.) KTM +6:34 min, 4. Toby Price (Aus.) KTM +7:35, 5. Joan Barreda (Šp.) Honda +8:01, 6. Antoine Méo (Fr.) KTM +9:56, 7. Štefan Svitko (SR) KTM +31:55