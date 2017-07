Stephen Curry sa dohodol s Golden State, kontraktom utvorí nový rekord NBA

OAKLAND 1. júla (WebNoviny.sk) – Keď 6. júla pominie moratórium, Stephen Curry a klub Golden State Warriors podpíšu spoločnú zmluvu na päť rokov v hodnote 201 miliónov USD, čo bude nový rekord zámorskej basketbalovej súťaže NBA.

Curryho agent Jeff Austin zo spoločnosti Octagon to uviedol pre ESPN a Golden State Warriors prostredníctvom generálneho manažéra Boba Myersa potvrdili túto informáciu agentúre The Associated Press.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Akronu v Ohiu Curry sa v ostatných dvoch sezónach stal v drese Golden State držiteľom ocenenia MVP, v súťažnom 2016/2017 ročníku zarobil 12 miliónov amerických dolárov. V play-off v priemere dosiahol 28,1 bodov, 6,7 asistencií a 6,2 doskokov na zápas. V tíme z kalifornského Oaklandu pôsobí od roku 2009.