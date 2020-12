Stephen Curry trafil neuveriteľných 105 trojok za sebou, zrejme ide o rekord (video)

Nová sezóna NBA sa ešte len rozbieha a Stephen Curry už má na konte mimoriadny strelecký kúsok. Nezrodil sa v zápase, ale v tréningu, zrejme však môže kandidovať na zápis do rekordných listín. Elitný rozohrávač tímu Golden State Warriors 105-krát za sebou trafil do koša spoza trojkového oblúka z rovnakého miesta.

Pri neobyčajnom výkone v tréningovej hale pred nedeľňajším súbojom v Chicagu mu asistoval člen trénerského štábu Bruce Fraser. Ten mu aj spočítal všetky úspešné pokusy, 103 z nich zachytilo aj klubové video Warriors.

Zrejme nový rekord

„Už pri tridsiatom úspešnom pokuse som tušil že z toho môže byť niečo veľké. Bol som poriadne nervózny. Sústredil som sa na to, aby som mu adresoval správne prihrávky,“ uviedol Fraser. „Mám pocit, že jeho predchádzajúci rekord bol 77 trojok za sebou. Už toto číslo je šialené. Neviem, či ešte existuje Guinnessova kniha rekordov. Bola to jedna z mojich najobľúbenejších kníh, keď som vyrastal. Pokiaľ stále funguje, tak toto by mal byť nový zápis. Máme predsa videozáznamy,“ komentoval tréner GS Warriors Steve Kerr.

Trojnásobný šampión NBA a dvojnásobný MVP Stephen Curry stojí na prahu dvanástej sezóny v profilige a aktuálne má na konte 2499 úspešných trojkových pokusov v súťažných zápasoch. Niet pochýb o tom, že v nedeľu na palubovke Chicaga prekoná métu 2500, cez ktorú sa dosiaľ dostali len Reggie Miller (2560) a fenomenálny trojkár Ray Allen (2973). Pre porovnanie ďalším dvom hrajúcim legendám NBA Jamesovi Hardenovi a LeBronovi Jamesovi patria piata, resp. pätnásta pozícia v historickom poradí najlepších trojkárov. Harden ich má na konte 2324 a James 1881.

Najlepší strelec akého priniesol basketbal

„Nevidel som to, ale nemám žiadne pochybnosti o tom, že to Steph dokázal. Nepotrebujem video, aby som tomu uveril. Ak má niekedy niekto nastrieľať 105 trojok bez zaváhania, tak potom jedine on. Je to najlepší strelec, akého nám priniesol basketbal,“ zložil spoluhráčovi poklonu Draymond Green. Tréner Kerr si k svojmu zverencovi dovolil sarkastickú poznámku: „Asi sa zadrhol a nebol schopný pridať 106. trojku… Žiaľ, asi to nemá v sebe. Je to veľké sklamanie. Ak premeníte 105 trojok, musíte dať aj stošiestu. Asi nebol pripravený na túto výzvu,“ vtipkoval Kerr.

Warriors vstúpili do sezóny dvoma vysokými prehrami v Milwaukee a Brooklyne. Curry bol v oboch zápasoch najlepším strelcom svojho tímu s 19, resp. 20 bodmi. Tretí pokus na prvé víťazstvo budú mať „bojovníci“ v nedeľu v Chicagu.