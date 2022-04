Stephen King má nového nájomného zabijaka

Billy Summers je nájomný vrah – ten najlepší z najlepších. V práci sa riadi jedinou podmienkou, jeho cieľ musí byť naozaj zlý človek. Billy má toho dosť a je pripravený skončiť a do smrti len oddychovať. Už vybaví len posledný džob.

Billy je bývalý ostreľovač, vojnový veterán z Iraku s vyznamenaním. Dobre vie, ako sa bez stopy vypariť. Tak čo by sa mohlo pokaziť?

Ako to býva aj vo filmoch, práve ten „posledný“ džob sa zvykne pos.ať. Všetko si dobre naplánujete, pripravíte a aj tak to zlyhá. Proste posledný džob.

Zakliaty džob…

„Cena za tohto ti podľa mňa super sadne. Dáš ho dole a stráviš zvyšok života niekde v teple. Budeš v hojdacej sieti popíjať piňa colady.“ Znovu nasadí ten svoj široký úsmev. „Dva milióny. Päťstotisíc ako preddavok, zvyšok potom.“

Billyho hvizdnutie nie je súčasťou roly, o ktorej ani neuvažuje ako o role, ale ako o svojom blbom ja, o tom, ktoré ukazuje chlapom ako Nick, Frank a Paulie.

Billy Summers je novinka od Stephena Kinga a úplne iná, ako sme uňho zvyknutí. Nie je to fantasy, ani horor. Je to mix detektívky a vojnového príbehu. Príbeh o nezvyčajnom hrdinovi, ktorého si rýchlo obľúbite. Príbeh o láske, šťastí a osude.

Billy je dobrý človek v zlom fachu. Niekdajší vojak ocenený svojou krajinou najvyššími vyznamenaniami zabíja…ale iba zlých ľudí. Takých, na ktorých je spravodlivosť zvyčajne prikrátka, ktorí sa môžu vyšmyknúť alebo unikajú. Vo svojej práci je macher. Hrá sa na blbého, lebo tak vie skvele oklamať nepriateľa, ale tiež tých, čo mu zadávajú prácu. Je to istejšie a bezpečnejšie. Navonok pred nimi listuje v komikse, ale doma osamote si číta Emila Zolu.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Stephen King

Je autorom vyše päťdesiatich kníh a všetky sa stali svetovými bestsellermi. K dielam, ktoré vyšli vo vydavateľstve IKAR, patria Odpor, Cyntoryn zvieratiek, Outsider, Spiace krásavice v spoluautorstve so synom Owenom, Koniec hliadky, Stratení nájdení, Revival, Pán Mercedes, Doktor Spánok či Pod kupolou, podľa ktorého CBS nakrútila úspešný televízny seriál.

National Book Foundation ocenila Stephena Kinga v roku 2003 Medailou za prínos k americkej literatúre.

Spisovateľ žije v Bangore v americkom štáte Maine s manželkou, spisovateľkou Tabithou Kingovou.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis