Stephensová si hladko poradila s Kasatkinovou, semifinále na Roland Garros okúsi tretíkrát

PARÍŽ 5. júna (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Sloane Stephensová sa stala druhou semifinalistkou ženskej dvojhry na tohtoročnom Roland Garros. V utorkovom štvrťfinálovom stretnutí zdolala nasadená desiatka ruskú štrnástku „pavúka“ Dariu Kasatkinovú hladko 6:3, 6:1.

V súboji o postup do finále na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur, antuka) sa stretne s krajankou Madison Keysovou.

Dvadsaťpäťročná Stephensová sa tretíkrát v kariére prebojovala na grandslamovom turnaji do semifinále. V minulosti sa jej to podarilo na Australian Open (v januári 2013 boj o finále prehrala, pozn) a vlani na US Open, kde napokon získala titul.

Stephensová si v treťom vzájomnom súboji s Kasatkinovou pripísala druhý triumf, v tomto roku jej podľahla v Indian Wells. S Keysovou doteraz odohrala dva súboje a v oboch ťahala za dlhší koniec vrátane finále na US Open v septembri 2017.