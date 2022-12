Steven Spielberg nakrútil nádherný film. Do kín príde v decembri

E.T Mimozemšťan, Čeľuste, Indiana Jones, Jurský park, Schindlerov zoznam, Zachráňte vojaka Ryana, Minority Report, Chyť ma, ak to dokážeš, A.I. Umelá inteligencia, Vojna svetov – to je len niekoľko tých najlepších kúskov z filmografie jedného muža. Steven Spielberg je fenomenálny režisér, ktorý svojimi filmami dokáže zaujať a pobaviť nielen milióny divákov po celom svete, ale aj filmových kritikov a profesionálov. Svedčí o tom obrovský komerčný úspech jeho titulov, ako aj množstvo ocenení, ktorým kraľujú 3 zlaté sošky od Americkej filmovej akadémie.

Foto: Forum Film

Jeho posledná snímka s názvom FABELMANOVCI je trochu iná ako všetky ostatné, svojím spôsobom výnimočná. Podľa majstra ide o „najosobnejší film, aký kedy nakrútil“. Týmito slovami uviedol svetovú premiéru na filmovom festivale v Toronte, kde FABELMANOVCI napokon získali divácku cenu. Podľa výsledkov z minulých ročníkov tento úspech naznačuje, že FABELMANOVCI rozhodne neobídu naprázdno ani pri udeľovaní Oscarov a zamiešajú karty minimálne v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia a najlepší ženský herecký výkon v hlavne úlohe.

Príbeh filmu je postavený na režisérových spomienkach na detstvo a dospievanie, kedy sa napriek niekoľkým traumatickým rodinným zážitkom začal formovať jeho záujem o magické pohyblivé obrázky. Práve kamera mu ukázala novú perspektívu pohľadu na svet a pomohla mu nájsť pravdu o svete okolo neho. FABELMANOVCI sú nádhernou poctou kinematografii, ktorá sa pre Stevena Spielberga stala nielen prácou, ale hlavne celoživotným poslaním a splneným detským snom.

Foto: Forum Film

V hlavnej úlohe nádejného filmára sa predstaví Gabriel LaBelle, jeho mamu, klavírnu virtuózku, hrá Michelle Williams, otca Paul Dano a uja Seth Rogen. Malú, ale v rámci životného príbehu kľúčovú postavu legendárneho režiséra Johna Forda, si strihol ďalší kultový filmár David Lynch.

Foto: Forum Film

Do slovenských kín FABELMANOVCOV uvedie 8. decembra spoločnosť Forum Film.

