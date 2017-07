Stoch v budúcej sezóne zrejme nebude súčasťou Fenerbahce, hovorí sa o hosťovaní u druholigistu

ISTANBUL 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Miroslav Stoch v sezóne 2017/2018 zrejme nebude súčasťou kádra tureckého klubu Fenerbahce Istanbul.

Nasvedčujú tomu aj najnovšie správy z “krajiny polmesiaca”, podľa ktorých 27-ročný rodák z Nitry s veľkou pravdepodobnosťou zamieri na hosťovanie.

Viaceré turecké médiá informujú, že Stoch by si mal obliekať dres Eskisehirsporu pôsobiaceho v tamojšej druhej najvyššej súťaži. Klub z vnútrozemia krajiny v nedávno skončenej sezóne 2016/2017 neuspel v baráži o postup medzi tureckú elitu, keď nestačil na tím Göztepe SK. Práve tento klub sa v priebehu júna spomínal ako možná destinácia pre účastníka MS 2010 a ME 2016. Nedávno sa špekulovalo aj o Stochovej výmene do Legie Varšava.

Stoch je hráčom Fenerbahce od roku 2010, odvtedy už trikrát hosťoval v iných kluboch – PAOK Solún (2013/2014), Al Ain (2014/2015) a Bursaspor (2015/2016). V ostatných dňoch trénoval s nováčikom slovenskej Fortuna ligy FC Nitra.