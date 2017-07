Stojedenročná Julia vytvorila svetový rekord v šprinte, jej tréningom je vyhýbanie sa behu

reklama:

BATON ROUGE 4. júla (WebNoviny.sk) – Stojedenročná Američanka Julia Hawkins vytvorila svetový rekord v šprinte na sto yardov (91,44 metra) v kategórii bežkýň nad sto rokov. Na seniorskom podujatí v Birminghame v americkom štáte Alabama zabehla “stovku” za 39,62 sekundy.

Na päťdesiatyardovej trati (45,72 metra) mala čas 18,31 sekundy, predbehla viacero mladších bežkýň-deväťdesiatničiek a vyslúžila si prezývku “Hurikán Hawkinsová”. Ako informuje agentúra Associated Press, 101-ročná bežkyňa sa už chystá na ďalšie seniorské bežecké podujatie, ktoré sa bude konať od 13. do 16. júla v jej rodnom meste Baton Rouge v Louisiane. Novinárom sa zverila, že k návratu k aktívnemu športu ju presvedčili jej deti, a ona im chcela urobiť radosť.

Hawkins už predtým súťažne bicyklovala, začala vo veku 75 rokov a vyhrala viacero seniorských podujatí vo viacerých amerických štátoch. Podľa jej vlastných slov ju to však prestalo baviť, lebo nemala vo svojej vekovej kategórii konkurenciu. “Nebolo žiadnej ženy, s ktorou by som si mohla merať sily. Takže som s tým skončila, prestalo ma to baviť,” hovorí.

Jej tréning na najbližšie bežecké podujatie pozostáva z vyhýbania sa behu, starania sa o bonsaje a takmer každodenného absolvovania desaťkilometrového okruhu okolo jej štvrte na bicykli.