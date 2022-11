Štokholm bude pokračovať v rokovaniach s Tureckom o vstupe do NATO

Švédsko bude pokračovať v rokovaniach s Tureckom, aby prekonalo námietky Ankary v súvislosti so snahou Štokholmu vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Vo štvrtok to po stretnutí so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbock v Berlíne povedal švédsky minister zahraničia Tobias Billström. Švédsko podľa jeho slov usilovne pracuje na rýchlom a bezproblémovom vstupe do aliancie. Informuje o tom televízia CNN.

„Myslím si, že diskusie pokračujú veľmi pozitívnym smerom,“ komentovala úsilie Švédska Baerbock a dodala, že nedávna návšteva švédskeho premiéra v Turecku ukázala, že „stále existuje dostatok priestoru na dialóg“.

Švédsko spolu so susedným Fínskom požiadali o členstvo v NATO niekoľko mesiacov po tom, čo Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Všetkých 30 členov aliancie ich v lete formálne prizvalo, no ich prístupový protokol zatiaľ neratifikovali Maďarsko a Turecko. To hrozí blokovaním ich členstva, ak nesplnia určité požiadavky týkajúce sa terorizmu a vývozu zbraní. Fínsko a Švédsko v júni podpísali spoločné memorandum, v ktorom sa zaviazali riešiť bezpečnostné obavy Ankary.

Billström sa vyjadril, že dialóg bude pokračovať na všetkých úrovniach a on sám na jeseň vycestuje do Turecka.

Baerbock zase doplnila, že Berlín vyslal Maďarsku jasný signál, že z hľadiska ratifikácie Švédska a Fínska do NATO neexistuje „žiadna sivá zóna“. „Pre bezpečnosť nás všetkých – nielen pre Fínsko a Švédsko – ale aj pre našu európsku bezpečnosť je dôležité, aby sa tieto ratifikácie uskutočnili spoločne do konca roka,“ povedala.