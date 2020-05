Stovky odtlačkov ľudských chodidiel môžu byť staré až 19 100 rokov, objavili ich v Tanzánii

V Afrike objavili stovky odtlačkov ľudských chodidiel starých 5 760 až 19 100 rokov. Nová štúdia zverejnená v žurnále Scientific Reports tvrdí, že je to najväčšia takáto zbierka nájdená v Afrike.

Vedci si myslia, že 408 odtlačkov spravilo 14 žien, dvaja muži a jeden mladík. Autor štúdie a zamestnanec Chatham University v americkom štáte Pensylvánia Kevin Hatala uviedol, že povrch odtlačkov chránilo pred ich znehodnotením niekoľko vrstiev sedimentov, a preto sa uchovali po tisícky rokov.

Našli ich Masajovia

Miesto leží južne od Sodného jazera na severe Tanzánie a našli ho miestni Masajovia, ktorí v roku 2008 kontaktovali ochranárov. Keď výskumníci o rok neskôr prišli na miesto, našli viditeľných 56 odtlačkov. Do roku 2012 odokryli zvyšok.

Všetky odtlačky pritom vznikli počas chôdze v približne rovnakej rýchlosti, a to smerom na juhozápad.

„Odtlačky chodidiel sú úžasným oknom do minulosti, vďaka ktorému môžeme priamo pozorovať ľudí pohybujúcich sa vo svojom prostredí v konkrétnom čase. Môžu nás informovať o tom, ako rýchlo sa ľudia pohybovali, ktorým smerom išli, aké veľké mali chodidlá a niekedy aj to, či sa tieto osoby pohybovali v skupinách,“ povedal Hatala a dodal, že údaje porovnali so žijúcimi ľuďmi, čo im pomohlo napovedať, či stopy patrili dospelému človeku, dieťaťu, mužovi alebo žene.

Mohli to byť ženy

Vyhlásil tiež, že stopy mohli zanechať ženy, ktoré hľadali potravu, pričom ich mohli sprevádzať dvaja muži. Malé deti väčšinou nosili, no tie, ktoré už dokázali chodiť, sa zdržiavali v okolí a nepomáhali ženám.

To je podľa vedcov dôkaz, že už v tomto období si delili prácu podľa pohlavia. Podobné správanie pritom možno pozorovať aj v moderných spoločnostiach v Tanzánii či Paraguaji.

Približne 30 kilometrov smerom na západ našli aj stopy zebry či antilopy. „Vieme, že tieto zvieratá žili v tejto oblasti v rovnakom čase ako ľudia, ktorí zanechali tieto stopy,“ vyjadril sa vedec. Severovýchodne od miesta objavili tiež stopy spravené pri chôdzi a behu v rôznych rýchlostiach, no experti si nemyslia, že patria jednej skupine ľudí, ktorí cestovali spoločne.