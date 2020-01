Štrajk francúzskych dopravcov je najdlhší od roku 1968, ale Macron neplánuje ustúpiť

Štrajk francúzskych dopravcov proti reforme dôchodkového systému trvá už 29. deň, čo znamená, že ide o najdlhší protest železničiarov krajiny od roku 1968. Podľa francúzskej vlády je reforma penzijného systému nevyhnutná, aby sa systém stal férovejším a udržateľnejším, ale podľa odborových organizácii zmeny poškodia zamestnancov.

Ďalšie vyjednávania medzi odborármi a vládou sa majú uskutočniť 7. januára. Informuje o tom portál bbc.com.

V prejave v predvečer Nového roku francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že neustúpi od svojho plánu na zmenu zložitého dôchodkového systému Francúzska. Výsledkom reformy má byť to, že obyvatelia krajiny budú pracovať dlhšie, aby penziu získali. „Bola by to zrada našich detí a ich detí, ktoré by museli platiť za to, že sme rezignovali,“ uviedol.

Lídri odborových organizácií však na 9. januára vyzvali na ďalšie masové protesty. Okrem toho plánujú od 7. do 10. januára 96 hodín opäť blokovať petrochemické zariadenia, vrátane rafinérií, terminálov a skladov.