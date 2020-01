Strana SaS predstavila svoj program, chce zaviesť rovnú daň či ratifikovať Istanbulský dohovor

Zavedenie rovnej dane, ratifikácia Istanbulského dohovoru, ktorého cieľom je bojovať proti domácemu násiliu, či zrušenie zákazu predaja počas sviatkov. To sú niektoré z opatrení volebného programu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) s názvom Návod na lepšie Slovensko, ktoré na dnešnej programovej konferencii predstavil predseda SaS Richard Sulík.

Nechcú rušiť sociálne opatrenia

Volebný program SaS obsahuje 1 144 opatrení pre rôzne oblasti. Pozostáva zo siedmich hlavných kapitol, z ktorých každá má päť častí. Strana chce ďalej napríklad zrušiť koncesionárske poplatky, zaviesť voľnočasové poukazy, zabezpečiť odluku cirkvi od štátu, docieliť dekriminalizáciu marihuany, zaviesť Ministerstvo sociálne vylúčených spoločenstiev, povinnú škôlku od troch rokov či sprísniť pravidlá pre zdravotné poisťovne.

Šéf liberálov na tlačovej konferencii potvrdil, že SaS nebude rušiť sociálne opatrenia, ako sú napríklad vlaky zadarmo či obedy zadarmo. „Upravíme ich tak, aby boli lepšími riešeniami. Pri vlakoch zadarmo zavedieme opatrenie súvisiace s 80-percentnými zľavami, ktoré by sa týkali tak vlakov, ako aj autobusov. Obedy zadarmo nahradíme vyšším daňovým bonusom na dieťa,“ priblížil Sulík.

Opatrenia bez nároku na rozpočet

Vyše 600 z 1 144 opatrení je podľa jeho slov „bez nároku na štátny rozpočet“. Tie chcú uplatňovať primárne. Predseda SaS verí, že sa im väčšinu opatrení podarí presadiť do programového vyhlásenia vlády.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO zo začiatku januára by stranu volilo 6,8 percenta voličov. Agentúra Polis Slovakia jej zasa začiatkom decembra namerala voličskú podporu na úrovni 5,2 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára.

V polovici októbra opustilo SaS po nezhodách s jej predsedom Richardom Sulíkom niekoľko významných členov strany, ktorí následne vstúpili do Demokratickej strany. Od SaS odišli napríklad poslanci Národnej rady SR Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Jozef Rajtár či Natália Blahová.