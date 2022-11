Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili

Strana Za Ľudí posiela premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) otvorený list k aktuálnej politickej situácii. Tvrdí, že vyznáva protikorupčné hodnoty a že vždy bola a aj bude zárukou protikorupčných postojov. Strana v liste informuje, že ako jediná nevolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora.

Žilinku nevolili

Strana Za ľudí tiež v liste vyzýva koaličných partnerov, aby sa o návrhu novely Trestného zákona a o návrhu novely Trestného poriadku hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu SR na rok 2023 a aby bolo hlasovanie o rozpočte transparentné. Informovala o tom v tlačovej správe strana Za ľudí.

Novela Trestného poriadku by podľa strany znamenala oslabenie úradu špeciálnej prokuratúry a generálny prokurátor by získal kontrolnú právomoc nad špeciálnym prokurátorom. To by znamenalo, že nezákonne získaný dôkaz by mohol človek použiť v prospech obvineného, ale aj oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného. Oslabila by sa aj pôsobnosť špeciálnej prokuratúry, čo by znamenalo zníženie trestov za pranie špinavých peňazí či trestné činy spáchané verejnými funkcionármi.

Remišová chce transparentnosť

„Očakávame od koaličných partnerov, že využijeme rokovací poriadok Národnej rady SR a tieto hlasovania o týchto dvoch zákonoch sa predsunú pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Toto je kľúčový zápas o to, aby Slovenská republika ostala právnym štátom,“ uviedol podpredseda strany Za ľudí a poslanec Juraj Šeliga.

Vicepremirérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že je veľmi dôležité aby sa do rozhodovania o rozpočte vniesla väčšia transparentnosť a preto strana spolu s ďalšími nezaradenými poslancami vyzýva koaličných partnerov, aby dostali do popredia tieto dva opozičné zákony pred hlasovaním o rozpočte.

Je veľmi dôležité, aby bol štátny rozpočet prijatý, no je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme, dodala Remišová.