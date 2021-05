Hlas-SD zobral Smeru polovicu voličov, politológ vysvetlil aj prepad strany Za ľudí a poukázal aj na stratu OĽaNO

Strana Za ľudí zaznamenala v prieskume výrazný posun smerom dole. Je to spôsobené viacerými faktormi. Ide o nedávno zažehnanú vládnu krízu a spôsob, ako strana z tejto krízy vyšla.

Za ľudí tiež vysiela signály o nejednote a zaznievajú kritické hlasy voči predsedníčke Veronike Remišovej. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

Remišová vysiela nejednoznačné signály

Poukázal na to, že viacerí členovia už stranu opustili a ďalší naznačili, že majú problém s vedením. Z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 11. do 19. mája na vzorke 1 008 respondentov, vyplýva, že strana Za ľudí by získala 3,5 percenta hlasov.

„Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vysiela nie vždy jednoznačné signály, pokiaľ ide o prezentáciu straníckych postojov. Zo samotnej strany zaznieva, že nereprezentuje vždy názory väčšiny,“ priblížil politológ.

Pellegrini zobral polovicu hlasov