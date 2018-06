Stredajší otvárací koncert One Day Jazz Festivalu sa presúva z Bratislavského hradu do NTC

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) – Prvý festivalový večer letnej edície One Day Jazz Festivalu 2018, ktorý sa koná túto stredu 13. júna, sa presúva z areálu Bratislavského Hradu do priestorov Národného Tenisového Centra. O presune otváracieho koncertu z open air priestoru Hradu do indoorových priestorov NTC rozhodli organizátori dnes.

Dôvodom je nepriaznivá predpoveď počasia a príliš vysoké riziko búrok, ktoré hrozia v deň koncertu. Organizátori sa preto rozhodli program z bezpečnostných dôvodov presunúť do NTC.

„Po zvážení predpovede počasia a všetkých bezpečnostných rizík musíme koncert presunúť do NTC. Mrzí nás to, no radšej s istotou hrať ako možno nehrať. Koncert bude rovnako silný a krásny ako keby bol na hrade. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás!“ informoval riaditeľ festivalu Martin Valihora.

Program festivalového dňa ostáva nezmenený a zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti.

Kompletný program festivalu: www.onedayjazz.sk/117/program.html

Vstupenky v sieti Ticketportal: www.ticketportal.sk/Event/ONE_DAY_JAZZ_FESTIVAL_2018

Viac info: www.onedayjazz.sk | www.facebook.com/onedayjazzfestival