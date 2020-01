Streľba v meste Rot am See si vyžiadala šesť obetí, podozrivého zatkli

Streľba na juhozápade Nemecka si vyžiadala šesť mŕtvych a viacero zranených. Informovala o tom nemecká tlačová agentúra dpa. Podozrivého sa podarilo zatknúť.

Polícia v okresnom meste Aalen uviedla, že streľba sa odohrala v piatok popoludní v meste Rot am See, počet obetí ale nepotvrdila. Počiatočné informácie naznačujú, že jedna alebo viaceré obete a páchateľ sa poznali.

Žiaden ďalší podozrivý by už nemal byť na úteku. Mesto Rot am See sa nachádza približne 170 kilometrov severozápadne od Mníchova.