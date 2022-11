Stretnite sa s výnimočnými osobnosťami filmu na festivale Jeden svet

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet odštartuje už túto sobotu 5. novembra o 12. hodine. Počas siedmich dní vám prinesie špičkové filmy z celého sveta, ktoré reflektujú tému domova. Niektoré si môžete pozrieť online z pohodlia vašej obývačky a iné zas naživo v kinách, kde máte možnosť stretnúť filmových tvorcov, spisovateľov a ľudskoprávnych aktivistov z celého sveta, napríklad aj na Oscara nominovanú Jessicu Kingdon.

Vďaka filmu Vzostup (Ascension), ktorého autorkou je už spomínaná čínsko-americká režisérka a producentka Jessica Kingdon, sa na chvíľu ocitnete v továrňach, kde sa vyrábajú tie najobyčajnejšie veci našich domácností, ale aj inteligentné robotické sexuálne bábiky. „Krajina, ktorá bola v minulosti známa ako svetová továreň, je teraz jedným z najväčších spotrebiteľských trhov na svete,“ prezradila v rozhovore pre magazín Vogue. Môže za to tzv. čínsky sen. Tento termín spopularizoval prezident Si Ťin-pching. Síce sa podobá americkému snu a sľubuje, že ak budú ľudia tvrdo pracovať, dosiahnu ekonomickú stabilitu, no v skutočnosti sa za ním skrýva čínsky nacionalizmus. Možno najviac prekvapivým momentom vo filme je remeselná zručnosť pracovníčok, ktoré starostlivo maľujú a upravujú robotické bábiky. „Bol to vrchol irónie na pracovisku,“ zhodnotila Kingdon. „Vidíte, ako ženy nežne vyrábajú bábiky pre tú najzákladnejšiu mužskú túžbu, no zároveň je to pre ne len obyčajná práca.“ Celovečerný film Vzostup získal nominácie na Oscara, Critics Choice Awards, Cinema Eye Honors, IDA Award či Independent Spirit Award. Jessica Kingdon bude mať na Jednom svete aj masterclass pre verejnosť a študentov.

Saila Kivelä je nielen režisérkou, ale aj aktivistkou, ktorá tajne natáčala zábery zo zvieracích fariem. Svedectvo o tom, v akých podmienkach zvieratá žijú, otriaslo mnohými nielen vo Fínsku, ale aj za jeho hranicami. Sailu následne čakal trojročný právny zápas, v ktorom pre ňu prokurátor žiadal trest odňatia slobody a farmári zas chceli najvyššie odškodnenie. Na festivale Jeden svet uvedie svoj autobiografický film Za zvieratá (Eläinoikeusjuttu). Po jeho projekcii bude prirodzene nasledovať diskusia so Sailou Kivelä, ale aj s Europoslancom Michalom Wiezikom.

Ďalšou výnimočnou osobnosťou na festivale bude ukrajinská režisérka Alina Gorlova, ktorá osobne uvedie svoj film Dážď, čo sa nikdy nekončí (This Rain Will Never Stop). Je natočený v nápadnej čiernobielej podobe, ktorá nie je náhodná. Symbolizuje kontrast vojny a mieru. Vo filme sa totiž stretávame s 20-ročným Andriyom Suleymanom. Spoločne so svojou kurdskou rodinou musel utiecť pred sýrskou občianskou vojnou na Ukrajinu, odkiaľ pochádza jeho mama. Začínajú nový život v malom meste na východe krajiny, kde ich však zastihne ďalší vojenský konflikt.

Talianska režisérka Maria Iovine má cit pre spoločenskú angažovanosť, inkluzívnosť, ale aj pútavé rozprávanie, v ktorom dokáže vyzdvihnúť úlohu a osobnosť žien nášho tisícročia. Na festivale osobne uvedie svoj film Telo na telo (Corpo a corpo) o medailistke z paralympiády v Tokiu 2020. Triatlonistke Veronice Yoko Plebani navždy poznačila telo bakteriálna meningitída. Vie, že bez boja nikdy nedosiahne úspech. A tak, ako ju nedokázala zastaviť smrteľná baktéria, nepodarí sa to ani koronavírusu. Napriek pozastaveniu športových aktivít je odhodlaná získať ďalšiu medailu. Film Telo na telo je nielen o sile ľudského odhodlania, ale spoznávame v ňom aj rozličné štandardy krásy, silu žien a bezhraničnú energiu v boji za rodovú rovnosť.

Na festivale Jeden svet sa môžete stretnúť aj s českou dokumentárnou hviezdou Helenou Třeštíkovou, rešpektovanou producentkou a sales agentkou Irenou Taskovski, umelcom a iniciátorom projektu Human rights tattoo Sanderom van Busselom a mnohými ďalšími zaujímavými osobnosťami. V Slovenskej premiére uvidíte niekoľko domácich, českých a zahraničných filmov. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia so zaujímavými osobnosťami a iné špeciálne bonusy, sa uskutočnia v Kine Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, v A4 – priestore súčasnej kultúry a v kine Mladosť.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná 5. – 11. novembra pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození.

