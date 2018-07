Stretnutie premiéra Pellegriniho s farmármi nevyšlo, počas žatvy sú zavalení prácou

MEDZILABORCE 3. júla (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini sa pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Medzilaborciach na avizovanom stretnutí s farmármi nezišiel, hoci sa o to podľa vlastných slov pokúšal. Ako ešte pred rokovaním ministrov uviedol, farmárov sa snažil kontaktovať počas pondelka.

Stretnutie sa ale nepodarilo skoordinovať.

Bude sa pýtať na problémy

„Na to veľké stretnutie s kolegami, ktorí boli v Bratislave protestovať, si ešte budeme asi musieť počkať, keďže teraz sú, chápem to, zavalení prácou, lebo je žatva. Bol som pripravený dnes sa s nimi stretnúť a zatiaľ to nevyšlo,“ povedal Pellegrini s tým, že bude hľadať iný vhodný termín. Nevylúčil ale, že sa po rokovaní vlády a stretnutí so starostami zastaví na odporúčanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej na niektorej z okolitých fariem. „Budem sa pýtať ľudí, ktorí tu farmárčia a robia, aké majú problémy,“ uviedol Pellegrini.

Slovenskí farmári minulý piatok adresovali Pellegrinimu otvorený list, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. V otvorenom liste premiérovi vyčítali, že sa s nimi nestretol osobne v Bratislave a ani predtým, no jeho záujem o stretnutie na východe Slovenska privítali. Navrhli mu aj šesť fariem v okolí Košíc a Michaloviec, ktoré by mal navštíviť.

Vítajú iniciatívu premiéra

„Aj keď sme niekoľko týždňov márne čakali na stretnutie, ktoré ste nám prisľúbili a nenašli si na nás čas ani v Bratislave, keď sme za Vami prišli osobne na našich traktoroch, vítame Vašu iniciatívu vyraziť na východné Slovensko a osobne spoznať problémy malých a stredných poľnohospodárov,“ uviedla Iniciatíva poľnohospodárov v otvorenom liste predsedovi vlády. Farmári v liste ďalej upozornili, že ich problémy sa netýkajú len poľnohospodárov východoslovenského regiónu, ale poľnohospodárov zo všetkých kútov Slovenska. Na stretnutí s premiérom žiadali aj účasť farmárov z ostatných regiónov.