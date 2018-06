Strižinec ako moderátor relácie O 5 minút 12 končí, RTVS zverejnila meno jeho nástupcu

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) bude mať nového moderátora hlavnej televíznej politickej diskusnej relácie.

Do moderátorského kresla diskusnej relácie O 5 minút 12 zasadne od septembra dlhoročný novinár, analytik, publicista a spisovateľ Jozef Hajko, informovala agentúru SITA hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Ako ďalej uviedla v tlačovej správe, s RTVS spolupracuje Hajko už od februára na príprave a moderovaní rozhlasového cyklu Dejiny.sk, ktoré poslucháčom prinášajú zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti.

Strižinec chcel odísť ešte za bývalého vedenia

Dlhoročný moderátor O 5 minút 12 Martin Strižinec avizoval svoje plány odísť z moderátorského postu relácie ešte za bývalého vedenia RTVS na čele s Václavom Mikom.

RTVS začiatkom tohto roka potvrdilo informáciu, že so Strižincom sa dohodli na skončení moderovania. Vedenie rádiotelevízie vylúčilo, že by za tým boli politické tlaky. Strižinec v RTVSnekončí, ale mal by sa objaviť v pripravovanom novom projekte, informácie o tom odzneli na niekoľkých rokovaniach Rady RTVS.

Jozef Hajko sa na obrazovke Jednotky objaví už tento mesiac a v júli v Ranných správach RTVS, kde bude viesť rozhovory s pozvanými hosťami na aktuálne témy, informoval ďalej v dnešnej tlačovej správe RTVS. Spoluprácu aj s verejnoprávnou televíziou vníma ako mimoriadnu príležitosť na kultivovanie politickej debaty na Slovensku.

Hajko napísal niekoľko kníh

Ako dodal RTVS, Jozef Hajko bol redaktorom v Československej tlačovej agentúre, v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) aj v týždenníku Trend, kde tri roky zastával pozíciu šéfredaktora.

Istý čas pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR, bol jedným zo zakladateľov a neskôr riaditeľom Podnikateľskej aliancie Slovenska a tiež odborným asistentom poslanca Národnej rady SR Jozefa Mikuša. Podieľal sa na vypracovaní mnohých ekonomických analýz a publikácií. Je autorom niekoľkých diel literatúry faktu.

V knihe „Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939 – 1945“ sa venuje téme prvej Slovenskej republiky a Slovenskému národnému povstaniu, v „Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov“ priblížil históriu týchto dvoch národov a v knihe „Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku“ sa zaoberal rómskou problematikou.