Strojca slovenského zlata Ján Lašák ukončil kariéru, bude trénovať brankárov v reprezentácii

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Brankár Ján Lašák po dvadsiatich rokoch v seniorskom hokeji definitívne uzavrel mimoriadne úspešnú hráčsku kariéru.

Jeden zo strojcov zlatého Göteborgu 2002 ako najväčšieho úspechu slovenského hokeja o tom informoval vo štvrtok predpoludním. Nadobudnuté skúsenosti bude 38-ročný zvolenský rodák odovzdávať ďalej, keď kývol na ponuku stať sa členom realizačného tímu nového kouča slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho. Okrem toho, že bude mať na starosti brankárov áčka, pomôže aj v práci s gólmanmi mládežníckych výberov.

Tri medaily za štyri roky

Ján Lašák sa podieľal na zisku troch medailí z majstrovstiev sveta za štyri roky pre národný tím SR – nechýbal v striebornom Petrohrade 2000, zlatom Göteborgu 2002 ani v bronzových Helsinkách 2003. Celkovo bol súčasťou slovenskej reprezentácie na desiatich svetových šampionátoch, Svetovom pohári v roku 2004 aj ZOH v Salt Lake City 2002 a Turíne 2006.

Rozlúčkou s najcennejším dresom bol pre neho duel na turnaji Slovakia Cup v Banskej Bystrici proti výberu Nemecka, ktorý 5. februára 2015 Slováci vyhrali 4:1. Spomenúť je potrebné ak aj jeho bronz s juniorskou reprezentáciou na MS v sezóne 1998/1999. Štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho brankára na Slovensku.

Zachytal si aj v NHL

Na klubovej úrovni debutoval Ján Lašák medzi seniormi v ročníku 1997/1998 vo farbách druholigovej Žiliny. V ďalšej sezóne dostal šancu aj v materskom Zvolene, v lete 1999 zamieril do zámoria. V Severnej Amerike strávil štyri roky, zachytal si v ECHL, IHL, AHL a v šesť duelov absolvoval aj v NHL za Nashville Predators.

Nasledoval návrat do Európy, po roku v Petrohrade putoval do Pardubíc. Neskôr chytal za Košice, Atlant Mytišči, Jokerit Helsinki, Amur Chabarovsk, Spartak Moskva, Duklu Trenčín a od januára 2014 až do konca ostatnej sezóny za Liberec. V jari podstúpil operáciu kolena, ktoré si poranil v poslednom finálovom súboji play-off proti Brnu. S Pardubicami aj Libercom získal po jednom českom titule.