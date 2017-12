Štúdio INFINITY klientom po zdravotných komplikáciách, či trpiacim nadmernou stratou vlasov venuje kvalitné vlasy k zahusteniu metódou EXTENDMAGIC

BRATISLAVA 12. decembra 2017 (WBN/PR) – Vianočný čas sa blíži a mnohí z nás rozmýšľajú čím obdarovať svojich najbližších. Jeden z najvďačnejších darov je vrátenie sebavedomia, či pocit, že nám to pristane. Mnoho žien túži po dokonalej, hustej, či dlhej hrive. Vďaka ExtendMagic sa sny stávajú skutočnosťou! Táto unikátna technika nie je len bežným nástrojom na vyčarovanie krásnych vlasov. Poradí si totiž aj s extrémne riedkymi vlasmi, ktoré premení na vytúženú hrivu a po mapách vypadaných vlasov, či plešinkách nezostane ani stopy!

Unikátna metóda predlžovania a zahusťovania vlasov ExtendMagic je riešením pre dámy, ale i pánov ktorí trpia čiastočnou alopeciou (nadmerným vypadávaním vlasov). Túto techniku zahustenia, či predĺženia vlasov čoraz viac vyhľadávajú i klienti, ktorí si prešli doslova peklom. Mimoriadne obľúbená sa stala aj pre onkologických pacientov, ktorí pri ťažkej liečbe prišli o vlasy. Aj z dôvodu nárastu klientov so zdravotnými problémami sa majiteľka štúdia INFINITY rozhodla, že klientom, ktorí trpia nadmerným vypadávaním vlasov alebo o vlasy prišli kvôli zdravotným problémom, pri využití služby nadpojenia metódou ExtendMagic venuje grátis európske, či ruské vlasy do 30 cm v množstve potrebnom na zahustenie, resp. predĺženie novej hrivy. Klientky tak ušetria stovky eur za nákup kvalitných vlasov, ktoré sa pri predĺžení používajú. „Je to pre úžasný pocit, keď vidím klientky, ktoré sa po aplikovaní ExtendMagic opäť cítia krásne, špeciálne keď poznám ich príbehy a viem čím si mnohé z nich prešli. Práve preto som sa rozhodla, uľahčiť im cestu k návratu sebavedomia a klientkam, ktoré majú vlasy nadmerne vypadané, venovať kvalitné vlásky, ktorými budeme predlžovať, či zahusťovať, prezradila majiteľka štúdia INFINITY Petra Komorová. V prípade, záujmu o využitie daru od štúdia INFINITY, určeného pre klientov, ktorí o vlasy prišli kvôli zdravotným ťažkostiam, či pre ľudí s extrémne riedkymi vlasmi, je pre bližšie informácie k dispozícii majiteľka štúdia Petra Komorová.

Spoje sú také malé, že ich možno aplikovať na vlasy, pod ktorými sa už rysuje plešina

Metódou ExtendMagic je možné predĺžiť, či zahustiť vlasy dlhé len 1 cm. Liečivé nano spoje, sa pripájajú cca 2-3 mm od pokožky hlavy zákazníka. Žiadna iná technika neumožňuje predlženie tak blízko hlavy. Dôvodom šetrnej aplikácie je metóda napájania tzv. za studena, pomocou cartridge pásky, ktorá nevyvoláva reakcie, nepáli a vďaka svojmu zloženiu je k vlasom šetrná a nepoškodzuje ich. Prístroj ExtendMagic je navrhnutý profesorom Národnej Univerzity v Seolu, Dr. Myunom W. Lee. Jedná sa o patentovaný prístroj, ktorý umožňuje vlasy spájať nano spojmi. Táto technika je jediný spôsob predlžovania a zahusťovania vlasov, ktorý je oficiálne celosvetovo uznávaný ako liečebná metóda.

S ExtendMagic sa sny stávajú skutočnosťou

Túto metódu však nevyhľadávajú len zákazníci trpiaci riedkymi vlasmi. Veľmi často si ju vyberajú zákazníčky, ktoré túžia po dlhých vlasoch. Pri klasických metódach predlžovania bývajú vlasy nadpojené bežne dostupnými spojmi veľmi zaťažované. ExtendMagic vďaka svojej pružnosti a malej váhe spojov vlasy nezaťažuje. Pri predlžovaní, ale i zahusťovaní je veľmi podstatná i kvalita vlasov. Na trhu sú dostupné rôzne typy vlasov. Od ruských, cez európske až po ázijské vlasy. Aký typ vlasov potrebuje zákazník by mal vedieť vyhodnotiť kaderník, ktorý vlasy aplikuje. Majiteľka Štúdia INFINITY Petra Komorová, jediná certifikovaná školiteľka pre dokonalevlasy.cz, ktorá revolučnú metódu priniesla do našich končín. Okrem profi prístupu a šikovnosti, ktoré sú výsledkom jej 7 ročnej praxe s touto technikou, klientom ponúka tie najkvalitnejšie európske, či ruské vlasy.

Štúdio INFINITY je miesto, kde sa krása snúbi so zdravým. V priestoroch štúdia, ktoré sa nachádza na Vavilovovej ulici v Bratislave nájdete útočisko, kde sa o vás postará tím odborníkov. Salón ponúka i klasické kadernícke služby. Ak túžite po veľkej zmene, alebo len úprave vášho bežného strihu, šikovná kaderníčka vaše predstavy splní.

Novinkou v štúdiu INFINITY je aj používanie RAW vlasových produktov

R.A.W. BIOLAGE je tajomstvom prírody dekódovaným vedou. Exkluzívna kombinácia rastlinných výťažkov a najnovších technológií vytvára jemné a vysoko účinné zloženia, ktoré krásnu pri všetkých typoch vlasov. „Po veľmi dlhom skúšaní rôznych prípravkov som bola nedávno na školení o kozmetike, ktorá je INÁ ako všetky ostatné! Vyskúšala som ju na vlastných vlasoch. Prírodná kozmetika zbúrala moje predsudky, že starostlivosť o chemicky upravený vlas zvládne opäť len chémia. Tieto prípravky perfektne vyživia vlasy, hydratujú. Vlasy zanechávajú krásne voňavé a to po dobu niekoľkých dní. Veľmi oceňujem, že R.A.W. BIOLAGE dokáže odstrániť problémy s vlasovou pokožkou. Kvitujem, že je na 99% odbúrateľná bez použitia akejkoľvek ďalšej chémie a tak nezaťažuje životné prostredie,“ podelila sa o svoju skúsenosť majiteľka štúdia krásy.

Ak metóda EXTENDMAGIC, či niektoré zo služieb štúdia krásy zaujala aj vás, neváhajte kontaktovať štúdio INFINITY na Vavilovovej ulici v Bratislave. Momentálne je možné zakúpiť služby štúdia i ako vianočné darčeky a to formou darčekovej poukážky. Majiteľka salónu krásy Petra Komorová vám bezplatne poskytne odbornú konzultáciu k predĺženiu, či zahusteniu vlasov ExtendMagic. Všetky ďalšie kontakty na odborný tím štúdia Infinity nájdete na webovej stránke www.studioinfinity.sk

