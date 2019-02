Štvorročný chlapec strelil do tváre svoju tehotnú mamu, zbraň našiel pod matracom na posteli

SEATTLE 3.februára (WebNoviny.sk) – V dome na predmestí amerického Seattlu strelil cez víkend štvorročný chlapec strelnou zbraňou do tváre svojej matky, ktorá je v ôsmom mesiaci tehotenstva. Ženu previezli do nemocnice so život ohrozujúcimi zraneniami, informovala v nedeľu tamojšia polícia.

Zbraň na posteli pod matracom

Chlapec našiel zbraň pod matracom na posteli, priblížil sa k matke, ktorá pozerala so svojím priateľom televíziu, a podľa polície neúmyselne na ňu vystrelil.

Ženin priateľ, chlapcov otec, pripustil, že necháva strelnú zbraň pod matracom na svojej posteli, pretože sa bojí narastajúcej kriminality.

Väčšia kontrola držby zbraní

Po podobných udalostiach v USA spravidla zosilnie volanie po väčšej kontrole držby zbraní, ktorej pravidlá sú vo väčšine amerických štátov veľmi benevolentné.

Priaznivci strelných zbraní vrátane Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA), ktorej členmi a podporovateľmi sú aj mnohí vplyvní predstavitelia Republikánskej strany, však naopak argumentujú, že práve rozšírenie zbraní medzi obyvateľmi prispieva k ich väčšej bezpečnosti.