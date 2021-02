Štvrťfinále mužskej dvojhry na Australian Open bude unikátne. Okrem Nadala postúpili aj traja Rusi

Pondelkový osemfinálový program dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne sa skončil oveľa skôr ako sa očakávalo. Rus Daniil Medvedev a Španiel Rafael Nadal zdolali svojich súperov hladko 3:0 na sety, ďalšiemu ruskému tenistovi Andrejovi Rubľovovi stačili iba dva sety, lebo jeho súper Nór Casper Ruud zo zápasu predčasne odstúpil.

Ešte jednoduchšie to mal s postupom do štvrťfinále Grék Stefanos Tsitsipas. Dostal sa tam bez boja, keďže jeho súpera Taliana Mattea Berrettiniho vyradili problémy s brušným svalstvom.

Medvedev natiahol sériu víťazných zápasov

„Zranil som sa počas tretieho setu v zápase 3. kola proti Karenovi Chačanovovi. Ak by som v pondelok hral, veľmi by ma to bolelo,“ uviedol Matteo Berrettini, desiaty hráč rebríčka ATP. Najlepší grandslamový výsledok 24-ročného Taliana sa dosiaľ spája so semifinále US Open 2019.

Až traja Rusi – Medvedev, Rubľov a aj málo známy kvalifikant Aslan Karacev sa prebojovali medzi najlepších osem hráčov v Melbourne. A to sa na grandslamovom podujatí v tzv. otvorenej ére tenisu stalo vôbec po prvý raz. Medvedev zdolal Američana Mackenzieho McDonalda 6:4, 6:2, 6:3 a natiahol sériu víťazných zápasov na osemnásť.

Stále sa lepšiaci hráč vlani na sklonku sezóny ovládol majstrovský turnaj ATP Finals v Londýne a pred Australian Open bol zasa súčasť víťazného ruského družstva na ATP Cupe v Melbourne.

Nadal sa obával zápasu

„Stále mám najvyššie ciele, ale treba ísť krok po kroku. Vo štvrťfinále na grandslame v Austrálii som po prvý raz a vážim si to. Nehral som ani hodinu a pol, čo je dôležité pred ďalšími duelmi v neskorších fázach turnaja. Čím rýchlejší zápas, tým lepšie,“ uviedol Daniil Medvedev na webe Australian Open.

Zatiaľ čo Medvedev je nováčik vo štvrťfinále v Melbourne, Nadal sa tam objaví už po trinásty raz a celkovo štyridsiaty tretíkrát na grandslamových turnajoch. S Talianom Fabiom Fogninim si svetová dvojka poradila 6:3, 6:4, 6:2. Španiel sa trochu obával zápasu s Talianom, keďže ten ho zdolal na US Open 2015 tak, že otočil z 0:2 na 3:2 na sety.

„Keď ma súper v druhom sete brejkol, mal som šťastie, že som si hneď vzal podanie späť. Bolo teplo a vlhko, ale aj tak radšej hrám počas dňa. Snažím sa prispôsobiť každému druhu podmienok. Som rád, že chrbát drží a môžem sa sústrediť na svoj tenis,“ povedal Nadal.