Sú známe termíny testovania piatakov a deviatakov aj maturitných skúšok

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl bude 21. novembra. Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva na svojom webe.

Testovanie deviatakov bude v apríli

Deviataci budú písať testy 3. a 4. apríla 2019. V prvý deň testovania budú riešiť testy z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Nasledujúci deň čaká na deviatakov test z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 12. marca 2019. O deň neskôr budú žiaci riešiť testy a písať slohové práce z cudzích jazykov – anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, talianskeho a španielskeho.

Ústne maturity od 20. mája do 7. júna

Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej je naplánovaný od 9. do 12. apríla 2019.

Ústna časť maturitnej skúšky bude v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna 2019. Vo vybraných stredných školách bude od septembra do novembra tohto roka a od januára do februára 2019 pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.