Súboj Davis Cupu medzi Slovenskom a Kanadou otvoria Horanský so Shapovalovom

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Dvojka singlovej zostavy domácich Filip Horanský a jednotka hostí Denis Shapovalov sa od 15.00 h stretnú v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia Slovensko – Kanada (1. – 2. februára) na antuke pod zatiahnutou strechou AXA arény NTC v kvalifikačnom súboji o účasť vo finálovom turnaji Davisovho pohára 2019 tenisových reprezentačných družstiev mužov.

Po nich sa predstavia jednotka tímu SR Martin Kližan a dvojka Kanaďanov Felix Auger-Aliassime. Rozhodol o tom štvrtkový žreb programu stretnutia v jeho dejisku.

Kapitáni majú nárok na zmeny

Sobotňajší program o 11.00 h sa začne štvorhrou, na ktorú kapitán Dominik Hrbatý nahlásil pár Igor Zelenay, Filip Polášek. Za Kanadu v debli nastúpia Felix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov.

Šéfovia realizačných štábov majú nárok na zmeny, týka sa to aj sobotňajších dvojhier Martin Kližan – Denis Shapovalov, Filip Horanský – Felix Auger-Aliassime. V domácom kádri je aj Norbert Gombos. Slovákom chýba momentálne zranený Jozef Kovalík. Kanade nepomôže ich najvyššie rebríčkovo postavený hráč Milos Raonic.

Nominácia Slovenska Martin Kližan (38. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 231. vo štvorhre)

Norbert Gombos (255. / 422.)

Filip Horanský (219. / 648.)

Igor Zelenay (- / 66.)

Filip Polášek (- / 148.) kapitán: Dominik Hrbatý

„V konečnom dôsledku je jedno, kto začne ako prvý. Pre Filipa je to trochu výhoda, že bude presne vedieť, kedy začína. Môže nastúpiť uvoľnený, nemá čo stratiť. A Martin je skúsený hráč, aby sa dokázal pripraviť, že nastúpi ako druhý. Zloženie kanadského tímu pre dvojhry je také, aké sme očakávali. Kanada bez Raonica je pre nás výhoda a pre nich oslabenie. Máme to celkom vo svojich rukách. Teraz záleží na chalanoch, aby výkony z tréningov zopakovali aj v zápasoch,“ okomentoval žreb kapitán SR Dominik Hrbatý.

Horanský sa teší na premiéru

Hrbatý podľa vlastných slov sledoval v stredu tréning Augera-Aliassima aj Šapovalova. „Mal som pocit, že Denis ešte stále nie je zvyknutý na antuku. Snažil sa hrať krátke výmeny. Preto som sa rozhodol pre Filipa. Jeho hra môže byť pre Denisa nepríjemnejšia,“ uviedol Hrbatý k voľbe Horanského ako slovenskej dvojky.

„Vždy je to najväčšia česť reprezentovať krajinu. Veľmi sa teším na premiéru. Predtým som už nasal atmosféru Davisovho pohára ako člen tímu. Viem, kedy presne v piatok hrám, dám do toho všetko, bude to ťažký zápas. Keby som sa bál, tak na ten kurt ani nemusím ísť,“ dodal k žrebu Horanský, ktorého v piatok čaká daviscupová premiéra.

Nominácia Kanady Denis Shapovalov (25. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre/ 302.)

Felix Auger-Aliassime (106. / 371.)

Peter Polansky (121. / 127.) hrajúci kapitán: Frank Dancevic (329. / 411.)

K súperom sa vyjadrila aj slovenská jednotka Martin Kližan: „Su to skvelí hráči, Denis je svetový hráč, budú to náročné zápasy. Diváci si určite prídu na svoje, a dúfam, že nás vyburcujú k dobrým výkonom,“ povedal Kližan.

Kanaďania s taktickými zmenami v pláne

Pri sobotňajšej štvorhre sa pristavil Filip Polášek. „Zostavu na štvorhru sa dozvieme asi až v sobotu. Bez Pospisila, ktorý je zranený a Nestora, ktorý už skončil kariéru, nemajú veľmi na výber. Čo sa nás týka, máme formu, v príprave to išlo dobre a preto veríme, že ten bod získame,“ uviedol Polášek

„Slováci mali viac možností, koho nasadiť ako druhého do dvojhier. Nominácia Filipa znamená, že musíme urobiť taktické zmeny v pláne. No musíme sa hlavne sústrediť na svoj výkon,“ skonštatoval k žrebu kanadský kapitán Dancevic.

„S Martinom som ešte nehral. Pohybuje sa vysoko v rebríčku, má silné zbrane. Ak sa dostanem od úvodu do tempa, budem mat šancu,“ uviedol Auger-Aliassime k svojmu piatkovému súperovi Kližanovi.

„Veľmi nepoznám Filipa. Je to aj zábava, ak hrám proti niekomu, s kým som sa ešte nestretol. Musíme sa s trénerom porozprávať a vymyslieť taktiku,“ povedal Shapovalov k Horanskému a dodal: „Som rád, že som naspäť na antuke. Vlani sa mi na nej darilo. Kurt je tu skvelý a rýchly. Dovoľuje mi stále hrať agresívne.“

V minulosti Slovensko odohralo s Kanadou jediné daviscupové stretnutie. V roku 1997 triumfovali Slováci v Montreale a zabezpečili pre svoju krajinu prvýkrát postup do svetovej skupiny. O víťazstvo 4:1 sa vtedy dvoma bodmi zaslúžil súčasný kapitán SR Dominik Hrbatý, rovnako dva body pridal aj Karol Kučera.

Dvanásť tímov sa pridá k štyrom semifinalistom

V rámci reformy súťaže sa vo februárovom kvalifikačnom kole predstaví v súbojoch o postup na koncoročný turnaj 24 mužstiev.

Dvanásť víťazných tímov sa pridá k štyrom semifinalistom tohtoročnej edície (Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko a USA) a držiteľom dvoch voľných kariet (Argentína a Veľká Británia). Týchto osemnásť národných výberov sa zúčastní na koncoročnom finálovom turnaji, ktorý sa uskutoční 18. až 24. novembra 2019 v Madride.

Slováci vlani v októbri úspešne zvládli bratislavské stretnutie s Bielorusmi (3:1) a zabezpečili si účasť vo februárovom kvalifikačnom kole zreformovaného Davisovho pohára. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko je v „II. lige“ od sezóny 2007.

Päťkrát neúspešne hralo o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v šiestich prípadoch odvrátilo zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko, 2017 Poľsko).