Súboj olympionikov na Malom Dunaji. Kto zo športových ambasádorov spoločnosti BILLA je rýchlejší?

BRATISLAVA 19. júna 2018 (WBN/PR) – Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš a úspešní zjazdoví lyžiari Adam Žampa a Andreas Žampa si zmerali svoje sily na malom Dunaji. Prečo sa rozhodli medzi sebou pretekať a čo ich spája? Všetci traja sú športoví ambasádori spoločnosti BILLA a spoločne podporujú projekt HÝBSA Slovensko. Tatranci Žampovci podporili športový HÝBSA DAY v Bratislave a Bratislavčan M. Beňuš bol na rovnakej akcii v Poprade, pod Tatrami. Počas spoločnej komunikácie a príprav sa športovci vzájomne prekárali a neostalo iba pri silných rečiach. Vstúpila do toho BILLA a vyzvala športovcov, aby si zmerali svoje sily.

Ako prvý sa toho chytil M. Beňuš a pozval lyžiarov Žampovcov na preteky na vode. Tí mu neostali nič dlžní a výzvu v okamihu prijali. A tak sa zrodil súboj v Jelke, na Malom Dunaji. Pre vodného slalomára je to prirodzené prostredie, preto sa dohodli na malom hendikepe – kým Adam a Andreas Žampovci pádlovali v dvojkanoe spoločne, Matej Beňuš dostal do rúk lopatu a drevenú varechu. Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť na facebookovom a instagramovom profile BILLA Slovensko, môžete si zatipovať, ako to celé dopadlo a hrať o zaujímavé ceny.

BILLA Slovensko dlhodobo podporuje športové aktivity, výsledkom je aj partnerstvo s úspešným vodným slalomárom Matejom Beňušom a po novom aj so zjazdármi Adamom a Andreasom Žampovcami. Matej Beňuš je ambasádorom značky BILLA druhý rok, bratia Žampovci pristúpili do BILLA rodiny pred pár mesiacmi. Pre všetkých z nich je však denno-denný pohyb samozrejmosťou. „Aj keby som nebol vrcholový športovec, bez pravidelného športu si svoj život neviem predstaviť. Rovnako k športu vediem aj svoje deti,“ vysvetľuje Matej Beňuš. „Celý náš život sa točí okolo športu. Našu lásku k nemu sa snažíme prenášať aj na ďalšie generácie,“ súhlasia Adam a Andreas Žampovci. Všetci ambasádori sa zapojili aj do športového rodinného podujatia HÝBSA Slovensko pod hlavičkou BILLA Slovensko. „Cieľom projektu je motivovať deti k pohybu, Matej Beňuš s Adamom a Andreasom Žampovcami sú pre nich skvelým príkladom. Je skvelé, keď sa olympionici zapájajú do takýchto aktivít a ďalej motivujú mladšiu generáciu k aktívnemu životného štýlu,“ uviedla marketingová riaditeľka BILLA Denisa Pernicová.

Šport je pre všetkých troch celoživotnou vášňou a tento súboj určite nebol posledný. Takže, priatelia, stretneme sa spolu opäť na svahu?