Súboj Slovákov v NHL pre Cháru, Tatar zápas nedohral a Marinčin prihral na gól (video)

Hráči Montrealu Canadiens triumfovali hladko 6:2 na ľade New Yorku Islanders v rámci utorňajšieho programu zámorskej hokejovej NHL, ale prišli o Tomáša Tatara. Slovenský útočník odohral proti „ostrovanom“ iba 2:45 min a po skončení prvej tretiny sa do hry nevrátil.

Najproduktívnejší hráč kanadského klubu v aktuálnej sezóne utrpel zranenie v hornej časti tela. „Stiahli sme ho z preventívnych dôvodov, v stredu sa na jeho zdravotný stav pozrieme bližšie. Nevyzerá to však na dlhodobé problémy,“ uviedol podľa oficiálneho webu profiligy tréner Canadiens Claude Julien.

Chára a Černák rozdávali bodyčeky

V súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie NHL sa proti sebe postavili dvaja Slováci. Boston Bruins potvrdil na klzisku Tampy Bay Lightning pozíciu lídra celej súťaže a triumfoval tesne 2:1.

Zdeno Chára odohral v drese „medveďov“ 23:04 min a prezentoval sa štyrmi zablokovanými strelami. Erik Černák absolvoval na ľade 17:40 min a do štatistík si pripísal tri bodyčeky. Jaroslav Halák zostal iba na striedačke, jeho fínsky tímový kolega Tuukka Rask si pripísal 20 úspešných zákrokov.

V hre boli aj ďalší traja slovenskí obrancovia, ale ani jeden z nich sa netešil z víťazstva. Bodoval iba Dallas Stars v zostave s Andrejom Sekerom, ktorý doma podľahol Edmontonu Oilers 1:2 po predĺžení. V zostave hostí si pripísal 108. bod v prebiehajúcom ročníku Nemec Leon Draisaitl.

Marinčin s asistenciou pri debakli Toronta

Ottawa Senators na súpiske aj s Christiánom Jarošom prehrala s Pittsburghom Penguins 3:7 a Toronto Maple Leafs s Martinom Marinčinom nestačilo na San Jose Sharks.

Košický rodák si však pri prehre 2:5 pripísal jednu asistenciu a bodoval už v treťom súťažnom vystúpení v rade. Puk sa po jeho strele od modrej čiary odrazil k voľnému Austonovi Matthewsovi a ten pridal 46. gól v tejto sezóne. Od najlepšieho strelca ligy Davida Pastrňáka ho delí jediný presný zásah.

Výbornú formu v ostatnom období majú hokejisti St. Louis Blues. Obhajcovia prvenstva z vlaňajška zvíťazili v newyorskej Madison Square Garden 3:1 nad hráčmi Rangers a pripísal si ôsmy triumf v sérii. „Bluesmani“ vďaka tomu figurujú na prvej priečke v Západnej konferencii so ziskom 90 bodov. „Myslím si, že hráme jednoducho. Snažíme sa len strieľať čo najviac pukov na bránku a zároveň sa snažíme ich dostať do siete. To je cieľom celého mužstva,“ uviedol stručne obranca St. Louis Colton Parayko.

Výsledky – NHL

utorok

San Jose – Toronto 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

* Martin Marinčin (Toronto) odohral 16:48 min, 0+1, -1, 2 strely na bránku, 2 „hity“, 2 zablokované strely

Pittsburgh – Ottawa 7:3 (3:1, 1:0, 3:2)

* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:11 min, 1 strela na bránku, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

Tampa Bay – Boston 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:40 min, 2 strely na bránku, 3 „hity“, 1 zablokovaná strela

* Zdeno Chára (Boston) odohral 23:04 min, 1 strela na bránku, 1 „hit“, 4 zablokované strely

Dallas – Edmonton 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:06 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela

New York Islanders – Montreal 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 2:45 min

New York Rangers – St. Louis 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Minnesota – Nashville 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Winnipeg – Buffalo 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Chicago – Anaheim 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Vegas – New Jersey 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)