Súd umožnil Moralesovi opäť kandidovať za prezidenta, opozícia považuje rozhodnutie za neústavné

LA PAZ 29. novembra (WebNoviny.sk) – Bolívijský ústavný súd umožnil prezidentovi Evovi Moralesovi kandidovať v ďalších prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2019.

Rozhodol tak v utorok argumentujúc, že právo na kandidovanie do funkcie prekonáva obmedzenia na znovuzvolenie stanovené Bolívijskou ústavou. Odvolával sa pritom na Americký dohovor o ľudských právach, informoval počas tlačovej konferencie predseda súdu Macario Lahor Cortez.

Dve funkčné obdobia po sebe

Bolívijská ústava umožňuje zastávať funkciu prezidenta iba dve funkčné obdobia po sebe. Morales, ktorý je prvým domorodým prezidentom a na čele Bolívie je od roku 2006, mohol kandidovať tri razy, pretože ústavný súd rozhodol, že sa jeho prvý mandát neráta.

Súd to zdôvodnil tak, že Morales nevykonával funkciu celé päťročné obdobie, pretože v roku 2009 vláda zmenila ústavu a z Bolívie urobila mnohonárodnostný štát namiesto republiky. Prezident sa pokúsil novelizovať ústavu, aby umožnila hlave štátu mať tri mandáty po sebe.

Provládne únie rozsudok prijali

Vlani sa v tejto súvislosti v krajine konalo referendum, voliči sa však vyslovili proti novele a politik sa následne odvolal na ústavný súd. Ak by Morales voľby v roku 2019 vyhral, bol by vo funkcii prezidenta 19 rokov a jeho mandát by sa skončil v roku 2025.

Členovia prezidentovho Hnutia za socializmus (MAS) a provládne únie rozsudok prijali pozitívne. Naopak, opozičné strany rozhodnutie nazvali neústavným. „Je to smutný deň pre demokraciu,“ vyjadril sa bývalý viceprezident Victor Hugo Cárdenas.