Súd v kauze vraždy Kuciaka (19. deň): Kočner opísal svoj vzťah so Zsuzsovou a v Threeme písal aj o „Hranolovi“

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v piatok pokračuje pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a opätovne sa čítala komunikácia z aplikácie Threema. Konkrétne išlo o komunikáciu Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej z obdobia po vražde.

Obavy z možného pádu vlády

Rozoberali v nej posledný Kuciakov článok a možnú spojitosť talianskej mafie s celou záležitosťou. Kočner zároveň v komunikácii vyjadril obavu z možného pádu vtedajšej vlády. „Fico musí ustáť tento tlak,“ písal Zsuzsovej. Neskôr už konštatoval, že sa obáva, že to „Hranol neustojí“.

Zsuzsovej sa tiež sťažoval na svojho bývalého zaťa z Malty, ktorý mu oznámil, že už nebude spravovať jeho spoločnosti. „Sklamal ma, lebo nemusel, posral sa, on bol vždy sráč,“ napísal podnikateľ. Komunikácia sa takisto dotýkala prejednávania občianskoprávneho sporu o vyplatenie miliónových zmeniek.

Zsuzsová v reakcii na vykonaný dôkaz uviedla, že išlo o diskusiu k aktuálnej situácii, ktorá sa ich týkala. Dôvodom bolo podľa nej spájanie Kočnera so smrťou Kuciaka.

Pripravovaná strana Cieľ

Kočner tiež v piatok na súde povedal, že poskytol bývalému príslušníkovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrovi Tóthovi 10 až 12-tisíc eur na zbieranie informácií o novinároch.

Sledovacia činnosť bola však podľa obžalovaného iniciatívou Tótha, ktorý novinárov neznášal a mal ambíciu vrátiť sa do SIS. Pokiaľ ide o samotného Kuciaka, Kočner podľa vlastných slov vedel, že je tiež v hľadáčiku Tótha, nikdy však nevidel žiaden materiál o ňom. „Vnímal so ho ako tisíc iných novinárov,“ vyhlásil. Zároveň obžalovaný poprel, že by Tóthovi niekedy zasielal SMS s adresou Kuciaka vo Veľkej Mači. „Taká SMS nikdy neodišla z môjho telefónu,“ povedal.

Kočner na margo Tótha uviedol, že ten nikdy nebol jeho priateľom ani dôverníkom a nevedel nič o jeho obchodoch. V lete 2017 sa však napriek tomu dohodli na vytvorení portálu Na pranieri. Ten mal podľa obžalovaného slúžiť ako „odrazový mostík pre stranu Cieľ”. Väčšina informácií, ktoré Tóthov tím sledovaním získal, však podľa Mariana K. nemala žiadnu hodnotu. Poprel tiež, že by bývalému príslušníkovi SIS zasielal SMS, že pozastavuje činnosť tímu. „Threema nie je autentická, mnohé veci chýbajú, mnohé veci boli doplnené,“ povedal.

Obžalovaný opísal aj svoj vzťah so Zsuszovou Tú podľa vlastných slov pozná približne od roku 2012, keď ho požiadala o pomoc tak, ako to urobili aj iní ľudia. Bližšie začali spolupracovať až pri zbere podpisov pre pripravovanú stranu Cieľ. Zsuzsová tiež pôsobila ako správkyňa portálu Na pranieri a komunikovala na ňom v mene Kočnera. Za toto jej on poskytoval rôzne protislužby, napríklad jej pomáhal so splácaním lízingov na autá. Takisto podľa vlastných slov finančne podporoval jej dcéru, ktorá mala ambíciu byť modelkou.