Súd vynesie čoskoro rozsudok nad starostom Dolného Chotára spájaného so sátorovcami

aktualizované 9. decembra, 14:20

Rozsudok nad starostom obce Dolný Chotár Františkom D., ktorý je obžalovaný z objednávok vrážd a činnosti pre skupinu sátorovcov, jeho synom a ďalšími dvomi obžalovanými vynesie Špecializovaný trestný súd v Pezinku v pondelok 13. decembra.

Prokurátor navrhuje Františkovi D. doživotný trest a taktiež prepadnutie majetku. Rovnako doživotný trest navrhol v záverečnej reči aj pre obžalovaného Ladislava A. Pre Františka D. ml, syna Františka D., navrhol prokurátor trest 22 rokov väzenia. Už právoplatne odsúdenému Rolandovi Sz. zase navrhol zvýšiť trest z 18 na 24 rokov väzenia.

Ospravedlnil sa matke obete

František D. vo svojej záverečnej reči vyhlásil, že je nevinný vo všetkých bodoch obžaloby. „Vždy som pomáhal ľuďom, čoho dôkazom je aj to, že som bol osemkrát zvolený za starostu,“ uviedol. František D. ml., ktorý sa v priebehu procesu k skutkom priznal, vyjadril ľútosť s tým, že aj naďalej bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasňovaní trestných činov.

K trestnej činnosti sa priznal tiež Ladislav A. Vo štvrtok v tejto súvislosti povedal, že sa na skutky nechal nahovoriť Františkom D. ml. „Ľutujem, že sa to celé stalo, úprimne,“ povedal a zároveň sa ospravedlnil matke jednej z obetí, ktorá bola prítomná na pojednávaní. Roland Sz. požadoval v záverečnej reči oslobodenie s tým, že so skutkami nemá nič spoločné.

Obete boli biele kone

Prokuratúra pripisuje starostovi Dolného Chotára Františkovi D, ktorý bol podľa obžaloby činný pre juhoslovenskú zločineckú skupinu sátorovcov, objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané. Rovnako tri vraždy, z ktorých boli všetky dokonané, si podľa obžaloby objednal jeho syn František D. ml.

Na realizácii niektorých vrážd z rokov 2004 až 2013 sa podľa prokuratúry podieľali aj Ladislav A. a Roland Sz. V prípade obetí išlo o takzvané biele kone, prípadne osoby, s ktorými mali obžalovaní obchodné spory.

Otcovi so synom navyše prokuratúra pripisuje faktoringový podvod a Ladislav A. je stíhaný aj za prechovávanie pervitínu. Starostu spolu so synom a Ladislavom A. zadržala polícia v rámci akcie Valentín začiatkom roku 2019. Súd ich následne vzal do väzby. Roland Sz. bol v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019 odsúdený na 18 rokov väzenia.