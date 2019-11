Sudcovia dotknutí Threemou by sa podľa ministra Gála mali radšej stiahnuť

Sudcovia dotknutí kauzou komunikácie s Marianom K. by sa radšej mali stiahnuť, aj keď sa cítia nevinní. Po rokovaní vlády to médiám povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Reagoval tak na odstúpenie Miriam Repákovej.

Minister Gál to označil za jej osobné rozhodnutie. „V dnešnej dobe, keď prežívame celý ten marazmus stavu justície, by bolo lepšie, ak by každý, aj keď sa cíti nevinný, sa stiahol a nechal priestor jednak prešetriť niektoré vzťahy a prinavrátiť justícii dôveru verejnosti,“ povedal minister.

Tvrdí, že by bolo dobré, ak by sa aj iní dotknutí sudcovia aspoň dočasne stiahli. „Nebudeme váhať podávať disciplinárne návrhy u sudcov, o ktorých vieme, že je tam narušená dôvera a sudcovská spôsobilosť,“ dodal Gál.

Minister povedal, že musia počkať, kým bude Repáková odvolaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou, a potom budú pokračovať vyšetrovacie úkony v tomto smere.

Gál sa vyjadril aj k bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej. Tá sa odvolala proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorý jej ešte v októbri dočasne pozastavil výkon funkcie sudkyne. Podľa neho na to mala právo, pretože každý môže využiť všetky zákone prostriedky na svoju obhajobu.