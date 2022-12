Efektívnejšiemu fungovaniu Súdnej rady SR by pomohla nová zákonná úprava, v súčasnej neľahkej dobe vynikajúcej aj legislatívnym chaosom, je to takmer nezvládnuteľná úloha. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Mazák pripomenul, že súdna rada sa po posledných novelách zákona definujúceho jej pôsobenie v decembri 2020 stala silným a kompetentným hráčom v súdnictve.