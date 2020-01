Súdny spor Lemikon – Tipos znova ožíva, schránková firma chce zmenu rozsudku a milióny eur

Schránková firma Lemikon oživila miliónový spor s Tiposom. Ešte v lete minulého roka pritom Najvyšší súd SR zamietol jej žalobu voči lotériovej spoločnosti. Ako ďalej informuje denník Pravda, takmer dvadsať rokov starý súdny spor sa vďaka podaniu mimoriadneho opravného prostriedku znovu ocitol na Krajskom súde v Bratislave.

„Lemikon Limited sa dovolaním domáha zmeny rozsudku a to tak, že žiada, aby bola spoločnosť Tipos zaviazaná na úhradu sumy vo výške 33 302 785,60 eura spolu s príslušenstvom a trovami konania,“ povedal pre denník hovorca Tiposu Rastislav Čépe.

Uzatvorenie sporu sa môže oddialiť

Prvotné právne úkony v súvislosti s dovolaním vykonáva Krajský súd v Bratislave. Následne spis poputuje na Najvyšší súd SR. „Dovolací súd rozhoduje o dovolaniach spravidla bez pojednávania. Pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné. Z tohto dôvodu tak bude na príslušnom senáte, či bude považovať za potrebné pre účely rozhodnutia o dovolaní pojednávanie nariadiť alebo nie,“ uviedol pre Pravdu Čépe.

Lotériová spoločnosť je podľa neho pripravená „naďalej obhajovať svoje práva a predkladať argumentáciu na podporu svojich tvrdení o neprípustnosti a nedôvodnosti podaného dovolania“.

Ak by Najvyšší súd SR dal za pravdu žalujúcej strane, Tipos bude musieť uhradiť vymáhanú sumu. Výsledkom by však podľa jej hovorcu bolo ďalšie pokračovanie súdov, keďže lotériová spoločnosť by sa „voči uloženej povinnosti bránila a uplatňovala by si dostupné prostriedky právnej ochrany“. Z časového hľadiska by sa tak oddialilo uzatvorenie celého sporu.

Video s prokurátorom Trnkom

Spoločnosť Športka ešte v roku 2000 zažalovala terajšiu národnú lotériovú spoločnosť za neoprávnené používanie ochranných známok a know-how Športky, Šance a Matesu. Neskôr spor za Športku prebral Lemikon a po ôsmich rokoch Najvyšší súd SR v auguste 2008 rozhodol, že Tipos má ako odškodnenie zaplatiť Lemikonu takmer dve miliardy slovenských korún (66,39 milióna eur).

Vtedajší minister financií Ján Počiatek následne v novembri 2008 schválil dohodu o tom, koľko peňazí pošle Tipos Lemikonu, na základe ktorej odišlo na Cyprus v prvej splátke 483 mil. korún (16 miliónov eur.)

Vyplateniu zvyšnej sumy zabránila rýchla zmena legislatívy umožňujúca generálnemu prokurátorovi pozastaviť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia. Odštartoval sa tak ďalší kolotoč súdnych sporov. Vlani v auguste napokon Tipos uspel na Najvyššom súde SR, ktorý žalobu voči Tiposu zamietol. Pred pár týždňami začala celá kauza v slovenskej spoločnosti opäť rezonovať.

V médiách sa totiž objavilo video zachytávajúce rozhovor medzi Počiatkom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ktorý sa týkal práve kauzy Lemikon. Následne polícia Trnku zadržala. Ten vo vyšetrovacej väzbe pobudol iba jeden deň. Na základe rozhodnutia špeciálnej prokuratúry bol totiž už druhý deň na slobode.