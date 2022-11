Sulík hodnotí odchod z vlády ako najlepšie možné riešenie. Zároveň priblížil, ako klub zahlasuje v prípade odvolávania vlády (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nevylučuje, že budú hlasovať za odvolanie vlády. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii. „My sme nikdy nepovedali, že nepôjdeme do odvolávania vlády, ale nebudeme to iniciovať. Je pravda, že táto vláda je čistý chaos a rozhodnutie opustiť ju bolo najlepšie možné rozhodnutie,“ vyhlásil Sulík.

Zmena ústavy

Ako ďalej dodal, ku každému jednému odvolávaniu, ktoré do parlamentu príde, sa liberáli postavia tak, že si na poslaneckom klube najprv zvážia plusy a mínusy a rozhodnú sa. Sulíkovi bude podľa jeho slov záležať na tom, aby postupovali jednotne. „Vôbec nevylučujem, že budeme hlasovať za odvolanie vlády,“ podčiarkol šéf SaS.

Zároveň dodal, že sú pripravení podporiť aj predčasné voľby, no potrebná je najskôr zmena ústavy, ktorú SaS podporila v prvom čítaní. Návrh bol odsunutý o mesiac na návrh klubov OĽaNO, Sme rodina a Smer-SD.

„Čiže najskôr v decembri môže prejsť v druhom čítaní zmena ústavy, ktorá je potrebná na predčasné voľby. Potom niekedy v januári môžu byť vyhlásené, potom je 110-dňová technická lehota, čiže my sa reálne bavíme o júni,“ povedal Sulík. Lepší by však podľa neho bol februárový termín, pretože ak by nová vláda vznikla v septembri, musela by hneď aj stihnúť schváliť rozpočet na ďalší rok.

Odvolávanie Mikulca

Na otázku, prečo odvolanie vlády nebudú sami iniciovať, Sulík odpovedal, že iniciovali už odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a potom videli, že koalícia si dokázala „rôznymi čudnými dohodami kúpiť hlasy fašistov“.

Také odvolávanie potom podľa neho nemá zmysel, čo bolo vidieť aj pri siedmich pokusoch o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). „Načo bolo sedemkrát divadlo, keď vopred viete, že oni si tie hlasy zabezpečia,“ zhodnotil Sulík.

SaS sa rozhodne na zasadnutí poslaneckého klubu, ako bude hlasovať pri najbližšom odvolávaní Mikulca. Zasadnutie bude dnes alebo vo štvrtok, potom svoje rozhodnutie oznámia médiám a verejnosti.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Mikulcovi predkladá do parlamentu opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Pôjde už o ôsmy pokus o odvolanie Mikulca.